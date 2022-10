Reggio Calabria: sono aperte le iscrizioni al Corso per Arbitri

Sono aperte le iscrizioni al Corso Arbitri, per ragazze e ragazzi dai 14 ai 40 anni, della stagione sportiva 2022/2023. Il corso si svolgerà presso i locali della nostra Sezione e sarà tenuto da due colleghi di livello Nazionale che vi seguiranno passo passo durante questo percorso.

Al termine del corso solo sostenendo l’esame finale diventerete arbitri a tutti gli effetti.

Inoltre, da quest'anno, con l’introduzione del nuovo tesseramento potrai vivere l’emozione di essere un arbitro/giocatore e conoscere così il mondo del calcio a 360 gradi. Per saperne di più puoi contattarci visitando e scrivendo ai nostri canali social, Instagram e Facebook, oppure puoi passare a trovarci - previo accordo - presso la nostra Sezione sita in Via Nicolò da Reggio, 8 (di fronte la Chiesa del Crocifisso).