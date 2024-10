Carceri, Cannizzaro: ‘A Reggio situazione complicata. Criticità segnalate’ – FOTO

“Ieri mattina mi sono recato in visita istituzionale presso la Casa Circondariale ‘Panzera’ di Reggio Calabria. Qualche mese fa, invece, lo feci presso l’altro istituto reggino, quello di Arghillà. Due strutture molto differenti tra loro e con criticità diverse. La mia visita oggi qui in veste ufficiale, così come quella realizzata in passato ad Arghillà, è stata finalizzata a verificare le reali condizioni delle persone private della libertà qui ospitate, confrontandomi con i dirigenti, gli operatori, il personale di Polizia Penitenziaria. È un’attività fortemente voluta sui territori dal Vice Premier e Segretario Nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. A tal fine redigerò nelle prossime ore un report dettagliato da inviare al nostro Dipartimento Giustizia, in particolare all’attenzione del Vice Ministro, Francesco Paolo Sisto.”