Locri, tutto pronto per l’inaugurazione dell’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato

Continua la campagna promossa dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per la riqualificazione del sistema degli spazi dedicati all’istruzione su tutto il territorio metropolitano.

Dopo le importanti novità in tema di edilizia scolastica registrate negli ultimi mesi, lunedì 20 dicembre sarà la volta dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato di Locri, un edificio scolastico totalmente nuovo e all’avanguardia, per complessivi 4800 metri quadrati di superficie, realizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria con un investimento di quasi 4 milioni di euro, che sarà inaugurato alle ore 11.00 alla presenza delle autorità scolastiche e cittadine*.

Alla cerimonia prenderanno parte, tra gli altri, il Sindaco ff della Città Metropolitana Carmelo Versace, anche nella sua qualità di delegato all’Edilizia Scolastica, ed il Dirigente del Settore Edilizia della Città Metropolitana Giuseppe Mezzatesta.