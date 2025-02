Italia, Pozzecco: ‘Il PalaCalafiore mi ha regalato grandi emozioni. Qui si respira ospitalità’

A due giorni dalla sfida tra Italia e Ungheria, valevole per le qualificazioni al Campionato Europeo, nel post conferenza di presentazione, ha parlato coach Pozzecco: “Sono molto comtento, era un pò che non venivo qui, si respira una ospitalità che da altre parti si vede meno. Questo palazzetto mi ha regalato emozioni e riportato indietro nel tempo. Spero di vedere in un futuro prossimo Reggio Calabria dove merita di stare, qui si è vissuto per tantissimi anni di pallacanestro. Da qui sono passati grandi campioni“.(intermezzo al telefono con Recalcati, risate e saluti).

Emozioni e applausi per l’ex coach della Viola, simpaticamente intrattenuto da Gianmarco Pozzecco. “Abbiamo registrato l’ennesimo sold out, perchè questi giocatori scendono in campo con grande attaccamento alla maglia e la gente lo percepisce. Passo la parola al nostro presidente Petrucci, il più grande dirigente della storia italiana”.