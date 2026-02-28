Italia, Severini: ‘Il pubblico di Reggio Calabria ci darà la spinta in più’

Dalla prima doppietta in campionato, impreziosita dalla straordinaria rete di tacco, all’atteso ritorno in Nazionale. Cambia lo scenario, seppur di una manciata di chilometri, non le sensazioni che Emma Severini sta vivendo in questo bellissimo momento della sua carriera. Salutato momentaneamente il Viola Park, la 22enne capitana della Fiorentina si è trasferita a Coverciano insieme alle compagne di Nazionale per preparare i primi due impegni del cammino verso il Mondiale del 2027: martedì 3 marzo (ore 18.15, Rai 2) le Azzurre faranno il loro debutto al ‘Granillo’ di Reggio Calabria per la sfida con la Svezia, la favorita del girone, mentre sabato 7 marzo (ore 18.15, Rai 2) al ‘Menti’ di Vicenza arriverà la Danimarca.

Un doppio esame scandinavo da superare a pieni voti per dare forma e concretezza al nuovo sogno dell’Italia di Andrea Soncin, che dopo la straordinaria avventura a EURO 2025 è intenzionata a conquistare il pass diretto (riservato alle prime classificate dei quattro gruppi della Lega A) per il torneo iridato che si disputerà tra poco più di un anno in Brasile. “Sono felice – ha dichiarato Severini – di essere tornata in Nazionale dopo aver saltato la tournée negli Stati Uniti e di poter continuare a vivere le emozioni e l’energia di questo gruppo. Non vediamo l’ora di iniziare questo nuovo percorso. È un sempre un grande onore poter vestire questa maglia, sto bene e voglio dare il mio contributo per aiutare la squadra a dare il massimo nelle prossime due gare”.

Momento speciale a parte, quando si parla di Svezia il viso della centrocampista si illumina se possibile ancora di più. In Nations League contro la selezione gialloblù, nell’aprile dello scorso anno, la centrocampista ha trovato il suo primo centro in Nazionale, dando il là a una maturazione che ha spinto il Ct a impiegarla sempre più spesso, fino a farla diventare una dei perni della mediana azzurra. “Le emozioni provate dopo il gol realizzato a Solna le porto ancora con me, è stato un momento bellissimo che spero di poter riassaporare molto presto. Siamo consapevoli che tra quattro giorni ci attende un match molto difficile: loro sono quinte nel Ranking FIFA, hanno calciatrici forti e con una grande esperienza internazionale, ma faremo di tutto per portare a casa i tre punti”.

Dopo esserci andate vicine più volte, specie nei quattro confronti disputati sotto la guida di Soncin, l’obiettivo delle 27 ragazze presenti a Coverciano è quello di centrare un successo che con le svedesi manca dal 2018. “Stiamo lavorando con concentrazione e grande consapevolezza nei nostri mezzi. Dovremo avere coraggio e aggredirle cercando di dare spazio alla nostra qualità, perché ne abbiamo tanta. Da qui a martedì continueremo a sistemare ogni singolo dettaglio per dare seguito a quanto dimostrato all’Europeo”. Al ‘Granillo’, dove all’intervallo si esibirà la cantante Baby K, le Azzurre andranno a caccia di una nuova impresa, confidando anche sulla spinta degli spettatori presente sugli spalti: “Per noi la presenza dei tifosi è e molto importante e ci darà la possibilità di creare un’atmosfera ancora più bella di quella che noi già viviamo interiormente. Sapere che c’è tanta gente che ci segue da vicino ci dà grande soddisfazione e tanta carica. Il pubblico di Reggio Calabria ci darà la spinta in più, ne sono certa”.

BIGLIETTERIA. I tagliandi delle partite – compresa quella di Vicenza – sono in vendita presso le agenzie Vivaticket abilitate e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com, con riduzioni previste per Under 18, Over 65 e – per i 90’ in programma al ‘Granillo’ – per gli abbonati della Reggina, che potranno beneficiare della scontistica inserendo il sigillo fiscale presente nel campo coupon dell’abbonamento (per tutte le info sulla biglietteria clicca qui).