Italia-Ucraina al Granillo, i sindaci f.f. Brunetti e Versace: ‘L’abbraccio di Reggio a un popolo sofferente’

Tutto pronto per l’amichevole Italia-Ucraina under 21, gara in programma lunedi 27 marzo alle ore 20 allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. In riva allo Stretto torna la magia azzurra della nazionale, c’è attesa per una sfida che va oltre la semplice partita di calcio e abbraccia valori più importanti.

Durante l’allenamento della vigilia della nazionale ucraina al Granillo, visita dei due sindaci f.f. Paolo Brunetti e Carmelo Versace. I due esponenti dell’amministrazione comunale e metropolitana hanno salutato e accolto la nazionale ucraina, donando allo staff delle litografie raffiguranti i Bronzi di Riace, simbolo per eccellenza di Reggio Calabria.

"Siamo venuti a salutare gli amici ucraini e abbracciarli in questo momento drammatico, che vivono ormai da più di un anno. Vogliamo testimoniare concretamente loro la vicinanza della nostra città al popolo ucraino, speriamo che il conflitto finisca presto e che il calcio possa essere veicolo soltanto di sport e pace. Si spera in un mondo senza più guerre, in nessuna parte del mondo. Forse è utopia ma tutti i politici più influenti del mondo devono impegnarsi in questa direzione", le parole del sindaco f.f. Brunetti.

Reggio Calabria vetrina di un’amichevole di spessore internazionale. “Un momento sportivo importante per la nostra città, con il ritorno della nazionale under 21 in riva allo Stretto. L’amichevole di domani -ha evidenziato Versace- va oltre la semplice partita di calcio. Reggio con il suo cuore ha già espresso vicinanza e solidarietà al popolo ucraina.

La nostra presenza oggi, con la consegna delle litografie sui Bronzi di Riace, vuole essere solo un piccolo gesto che si aggiunge alle numerose manifestazioni di vicinanza dei reggini verso l’Ucraina”, il pensiero del sindaco metropolitano f.f..

Con i giocatori appena scesi in campo per l’allenamento pomeridiano, i due sindaci f.f. hanno donato una sciarpa della Reggina al vice-capitano dell’Ucraina under 21, Maksym Taloverov.