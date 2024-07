ItinerDante, a Villa Clara la performance dantesca dell'attore Di Fraia

ItinerDANTE, presentato dai Naufraghi Inversi è una performance dantesca che dal 2021 ha attraversato l’Italia con oltre 140 repliche.

Ha coinvolto un pubblico variegato compreso chi non ha familiarità con i temi danteschi, generando una sinergia di reciproca soddisfazione in un continuo scambio positivo di emozioni.

Ricordando che Dante ha parlato della vita dopo la morte con lo scopo di rendere migliori gli uomini in questa vita. Scrisse la Divina Commedia in volgare, per renderla comprensibile a un pubblico ampio e «di massa». Utilizzò la metafora del passaggio attraverso gli inferi, per far riflettere l’umanità sui propri vizi e peccati, affinché trovasse il sentiero che l’avrebbe condotta ad essere un’umanità migliore.

Mossi dallo stesso desiderio i Naufraghi Inversi utilizzano i canti danteschi per rileggere la contemporaneità, anche nei risvolti drammatici di questi ultimi mesi, dimostrando tutta l’attualità della Divina Commedia che, dopo quasi 700 anni, si rivela ancora in grado di restituire una fotografia più che realistica del mondo che ci circonda.

La performance è una recitazione naturale dei versi originali, che risultano quindi “vissuti sulla pelle” e non semplicemente “declamati” e si fonde con un accompagnamento musicale originale, che esalta ogni passaggio e coinvolge emotivamente lo spettatore attraverso sonorità classiche e contemporanee.

La realizzazione live crea ambientazioni suggestive e suscita grande impatto emotivo. In scena saranno presenti l’attore Eugenio di Fraia, e il musicista Angelo Marrone.

Ogni canto sarà preceduto da un’introduzione che renderà l’esperienza dei versi ancor più immersiva. Un’ occasione per ricordare al mondo che, qualsiasi sia la selva in cui ci smarriamo, l’essenziale è ritrovare la via.

ItinerDante arriva a Villa Clara, a Gallico Marina (RC), giovedì 1 agosto 2024 alle ore 21:00.

Per info: 335.6891970