Trasferimento ad una società di serie A, per un giovane dell’Academy Castiglia

“Fioccano le belle notizie in casa Ivan Castiglia Football Academy. Il difensore Denis Tidula vola in serie A e sarà un nuovo giocatore del Pisa Sporting Club. Un grazie al direttore Dante Lucarelli oggi a Reggio Calabria per conoscere la famiglia di Denis.

Un’emozione unica è indescrivibile perchè dopo solo 4 anni di lavoro, riusciamo a dare una grandissima opportunità ad un ragazzo del nostro territorio. Siamo una realtà nuova che in così poco tempo è stata in grado di crescere giorno dopo giorno. Questo ci dimostra che stiamo facendo un ottimo lavoro e che la strada da percorrere è quella giusta”.