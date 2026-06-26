Trasporti: sta per partire il nuovo treno Reggio–Roma lungo la linea ionica

Si è svolta ieri mattina una riunione da remoto tra l’assessore al Turismo, Giovanni Calabrese, l’assessore con delega al Trasporto pubblico locale, Gianluca Gallo e il vicepresidente Filippo Mancuso con il consigliere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, Antonio Agostini, il capo dipartimento dei Trasporti e della Navigazione, Enrico Pujia, Rfi e Trenitalia. Un confronto utile e la decisione di attivare in via sperimentale da metà luglio un Intercity Reggio Calabria–Roma via Jonica, che collegherà direttamente la Locride, senza dover raggiungere la stazione di Rosarno.

Il nuovo collegamento sperimentale via Jonica

Gli assessori Calabrese e Gallo rimarcano come sia stato fondamentale per avviare questo percorso e raggiungere questo risultato, l’aver raccolto le istanze provenienti da cittadini, associazioni e amministratori locali, sostenendo con determinazione la necessità di garantire collegamenti più efficienti per un’area strategica della regione.

L’assessore al Turismo, Giovanni Calabrese, evidenzia l’importanza del traguardo raggiunto:

“Insieme al collega assessore con delega al Trasporto pubblico locale, Gianluca Gallo – sottolinea l’assessore al Turismo, Giovanni Calabrese – abbiamo raccolto e sostenuto le sollecitazioni avanzate lo scorso anno dal Comitato ‘Ultima Spiaggia’, avviando un confronto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con Trenitalia. Dopo diversi incontri, questa mattina abbiamo raggiunto questo primo importante successo. Si tratta – prosegue l’assessore Calabrese – di un treno Intercity di ultima generazione. È un servizio sperimentale che dovrà essere sostenuto dall’utilizzo dei cittadini e dei turisti: se i risultati saranno positivi, lavoreremo per renderlo strutturale e per migliorare ulteriormente i tempi di percorrenza. La Regione Calabria del presidente Occhiuto non poteva ignorare una richiesta così importante proveniente da un territorio strategico come la Locride. Questo è un esempio concreto di come le istanze dei cittadini, when vengono ascoltate, possano trasformarsi in risultati. Un sentito ringraziamento al Comitato ‘Ultima Spiaggia’, al consigliere dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, Antonio Agostini, al capo dipartimento dei Trasporti e della Navigazione, Enrico Puja e a Trenitalia per haber condiviso questo percorso e compreso la necessità di rafforzare i collegamenti della Locride con Roma. Continuiamo a lavorare per una Calabria sempre più connessa, moderna e competitiva”

Oggi quella richiesta trova una prima risposta concreta: la Locride sarà collegata direttamente alla Capitale senza la necessità di raggiungere Rosarno. Si tratta del primo passo di un percorso più ampio che punta a rafforzare progressivamente l’intera rete ferroviaria jonica, con particolare attenzione anche al collegamento tra Catanzaro e Sibari, altro territorio che da tempo chiede servizi più adeguati e competitivi.

Questo nuovo Intercity di ultima generazione rappresenta una sperimentazione importante. Adesso sarà fondamentale il contributo di cittadini e turisti attraverso l’utilizzo del servizio. Risultati positivi consentiranno di lavorare per rendere strutturale il collegamento.

L’assessore Gallo si dichiara molto soddisfatto di questo primo obiettivo raggiunto e ringrazia per la continua interlocuzione Agostini, Pujia, Rfi e Trenitalia, esprimendo inoltre gratitudine per le sollecitazioni al presidente della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, al presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, l’assessore Eulalia Micheli e il consigliere Giacomo Crinò, vicini e impegnati per il loro territorio.

Grande soddisfazione viene espressa anche da parte del vicepresidente Filippo Mancuso, per questo risultato frutto anche di sensibilità verso territori che meritano di essere serviti da un moderno sistema di trasporti, preludio che favorirà anche altre zone, come quella del crotonese.