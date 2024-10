Un anno fa la Calabria sceglieva Jole Santelli

Era il 26 gennaio 2020 quando i calabresi alla fine di una “normale” legislatura, forse andata un po’ là con i mesi, venivano chiamati alle urne per esprimere la propria preferenza per il rinnovo del consiglio. In Regione, in Calabria, da decenni, come in un valzer, si alternano governi di destra e sinistra e così, dopo il Pd di Mario Oliverio i calabresi si sono affidati a Jole Santelli ed alla sua Forza Italia.

Le regionali 2020 e la vittoria di Jole Santelli

Era la notte a cavallo tra il 26 e il 27 gennaio quando le urne hanno dato come esito la vittoria della prima Presidente donna della nostra storia.

Nei suoi 10 mesi di Governo, Jole Santelli non è mai passata inosservata. Basti pensare che la sua legislatura ha avuto praticamente inizio con la pandemia. Giusto il tempo di eleggere la sua Giunta, per poi essere scaraventati nella baraonda del Covid.

Ad un anno da quel fatidico giorno, con una Regione ancora in balia del virus ed azzoppata dall’assenza di un leader, è impossibile non pensare a lei che non c’è più. Con la sua prematura scomparsa l’onorevole che, per decenni, ha militato tra le fila del Governo, ha lasciato al timone il suo secondo: Nino Spirlì. Il facente funzioni da metà ottobre, infatti, si è trovato a dover gestire, insieme agli altri componenti della Giunta la Regione Calabria, ma nessuno di loro ha dimenticato chi li ha uniti.

Le parole di Spirlì

Il Presidente facente funzioni, in questo particolare giorno che segna il passaggio della Calabria da prima e dopo Jole, ha voluto ricordare la sua amica e collega:

“Un anno, Jole! Un anno cominciato con una immensa gioia. Un anno pieno della tua tenacia, della forza, di quel sapere sempre timido, garbato, mai spavaldo. Un anno di rivoluzione politica e istituzionale. assieme a te, abbiamo vestito il Palazzo in jeans e t-shirt. A piedi scalzi e senza riverenze. Eppure, quanti progetti attuati, quante buone pratiche portate a risultato. Hai svoltato verso il cielo troppo presto. Troppo presto. Le anime belle come te dovrebbero indossare le rughe dei cento anni. Assaporare il miele dell’età matura. Invece, sei stata una farfalla. Cosa resta di te? Questo vivificante profumo di famiglia. Questa presenza certa a fianco. Questa voce di velluto che accompagna i miei giorni. Senza di te, mai”.

Il ricordo dell’Assessore Gianluca Gallo

Anche l’assessore Gallo ha voluto ricordare la Governatrice prematuramente scomparsa: