Jova Beach Party a Roccella, sul palco anche l'artista calabrese Ale Spaziale

Il 12 Agosto 2022 a Roccella Jonica saliranno sul Palco del Jova Beach Party, invitati da Lorenzo Jovanotti, l’artista calabrese Alessandra Laganà aka Ale Spaziale - produttrice, autrice, cantante - insieme al produttore artistico Tommaso Marletta aka ToMarte, con la canzone “Space Calabrisella”.

Ale Spaziale e ToMarte sono gli autori e produttori della canzone “Space Calabrisella”, una rivisitazione in chiave EDM - Electronic Dance Music - della più iconica canzone popolare calabrese: “Calabrisella”. “Space Calabrisella” nasce dalla ricerca musicale degli autori nell’ambito della tradizione popolare calabrese.

La ricerca dei due autori sul territorio calabrese inizia nel 2017, con l’ideazione e la produzione del “Locrian Department - Festival della Scala Musicale Locrese”. Una piattaforma Interculturale Multidisciplinare, dove artisti e musicisti di caratura nazionale e internazionale, invitati in residenza in Calabria, si confrontano attraverso le loro Opere - Eventi - Concerti, per definire nuove strategie al fine di diffondere e valorizzare al meglio i preziosi giacimenti Storico Archeologici della Calabria e le consegne culturali identitarie delle origini Magno-Greche.

Il film Documentario “Locrian Department” realizzato dagli autori nel 2021, è stato inserito nel catalogo di Filmitalia Cinecittà Istituto Luce, e testimonia il lavoro svolto dal Festival in questi anni nel territorio della Locride.

Probabile anche la presenza di Dario Brunori, già sul palco del Jova Beach Party in Calabria nel 2019. I rumors delle ultime settimane infatti sembrano confermare anche per il 2022 la partecipazione dell'apprezzato cantautore calabrese, oramai lanciatissimo a livello nazionale.