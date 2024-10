Jova Beach a Roccella ‘è stata una cosa fina’. Un successo che esalta la Calabria

Jovanotti e la Calabria, un binomio ormai indissolubile. Il Jova Beach Party da Roccella è un successo assoluto, più di 60 mila gli spettatori complessivi e in una due giorni di festa e musica. Il sindaco di Roccella, Vittorio Zito, esulta per la piena riuscita dell’evento.

“Tempo fa leggevo della necessità di utilizzare di più e con più convinzione due parole: grazie e scusa. Provo a farlo. Organizzare una festa in spiaggia per 30.000 invitati per due sere in un paesello di 6.500 abitanti è stato possibile, ma per nulla facile.Ed è stato possibile innanzitutto grazie a chi ha creato le condizioni perché fosse possibile. Quindi grazie a tutti i dipendenti dei nostri uffici, all’Amministratore e ai dipendenti della Porto delle Grazie e alla Regione Calabria che ci ha concretamente supportato. E grazie soprattutto alla Trident Music che quella festa ha voluto portare ancora una volta in questo paesello. Partecipare in tranquillità a questa festa era il sogno di tutti i 30.000 invitati e di tante mamme e papà che avevano qui i loro figli. E il sogno è stato realtà. Grazie quindi alla Prefettura e alla Questura di Reggio Calabria, alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Metropolitana, del Servizio Sanitario e alle decine e decine di Volontari della Protezione Civile Regionale che hanno lavorato per questo. E un grazie particolare consentitemelo alle donne e agli uomini della nostra Polizia Municipale per lo straordinario, straordinario lavoro che hanno fatto”.

Il sindaco Zito si scusa per i disagi e assicura che si lavorerà per crescere ancora. Di sicuro Roccella, non solo per il Jova Beach Party ma con l’organizzazione di tutto il cartellone di eventi estivi, è da esempio per la Calabria intera.