Roccella Jonica, Jova Beach Party: il prescelto è Brunori

Lorenzo Cherubini non ha mai fatto segreto del suo apprezzamento per l'artista calabrese. Ecco l'annuncio dell'ospite al Jova Beach Party di Roccella

Lorenzo Cherubini lo aveva comunicato ai fan fin dall’inizio. Il Jova Beach Party lascia spazio alla musica ‘in generale’ non solamente a quella da lui prodotta durante gli anni di carriera.

E così ogni tappa nelle spiagge d’Italia ha visto alternarsi sul palco diversi artisti ‘locali’. Così, da qualche giorno, si era dato inizio al ‘toto artista’ e tra i papabili era venuto fuori il suo nome: Dario Brunori.

In arte Brunori Sas è un cantautore originario di Cosenza che, grazie ad un infinito talento, si è fatto largo sul palcoscenico della musica italiana. Lo stesso Jovanotti non ha mai fatto segreto del suo apprezzamento per l’artista calabrese, tanto che già nel 2016 condivideva sui social le sue canzoni commentando: ‘Che figata!’.

L’annuncio ufficiale dell’ospite prescelto per il concerto di Roccella è arrivato solamente un’ora fa attraverso il profilo instagram dell’artista, che scrive: