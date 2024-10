Jova Beach a Roccella, si avvicina l’evento dell’anno tra polemiche e curiosità

Pochi giorni a quello che per la Calabria viene ormai definito da tempo come l’evento dell’anno. ‘Jova Beach Party’ sbarca in Calabria per un doppio appuntamento: 7 agosto Praia a Mare, 10 agosto Roccella Ionica.

Una mega festa in un villaggio sulla spiaggia, esperimento del tutto originale che ha attirato grande curiosità ma anche polemiche. In ogni data del tour infatti Jovanotti ha dovuto fare i conti con associazioni e gruppi ambientalisti che hanno sollevato forti critiche sull’impatto di un tale evento per la salvaguardia di spiagge e specie animali.

“Si ritiene che sia gli interventi ambientali necessari alla preparazione del sito in funzione dell’evento, sia la realizzazione dell’evento stesso e il successivo ripristino dell’area, comportino rischi di impatto su diverse componenti ambientali compresi habitat e specie tutelati dalla normativa comunitaria vigente”. Ancora, “in assenza di specifiche valutazioni condotte dalla competente amministrazione regionale o altri soggetti territoriali delegati, ove opportuno tramite screening o valutazione di incidenza, questo Istituto non ritiene possano escludersi impatti su piante o animali presenti nell’area dell’evento, né possano escludersi effetti su popolazioni ed habitat anche afferenti alla rete N2000, in particolare nel caso di specie animali più mobili, come gli uccelli e la tartaruga comune”. Questo il parere, nello specifico, dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per la data di Roccella.

Per questo motivo l’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha chiesto di far annullare il concerto, eventualità che salvo clamorosi colpi di scena si può escludere.

Curiosità per capire chi sarà l’ospite a sorpresa sul palco del Jova Beach Party. Gianni Morandi, Fiorello, Panariello, Caparezza e tanti altri i cantanti e artisti che (a seconda della regione di provenienza) si sono alternati nelle varie date del tour per cantare una canzone o un siparietto in compagnia di Jovanotti.

Sarà Brunori, cantautore calabrese tra i più apprezzati nel panorama nazionale, l’ospite per la data di Roccella o ci sarà un altro nome a sorpresa? Intanto l’attesa febbrile per il Jova Beach Party in Calabria aumenta…