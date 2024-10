Arriva a Reggio una star dell’House: Joy T Vannelli

La live performance del DJ e Producer di fama internazionale, in diretta Facebook tutti i giovedì dalle 18.00 alle 20.00, farà tappa giovedì 27 agosto a Reggio Calabria.

Vannelli si esibirà dal Castello Aragonese che, insieme ai Bronzi di Riace, costituisce un simbolo della città destreggiandosi tra consolle e drone che manovra personalmente, in perfetto stile one-man-show poliedrico e geniale.

Dalla consolle Vannelli manovrerà l’immancabile drone per regalare a coloro collegati in diretta Facebook https://www.facebook.com/joetvannelliofficial viste aeree mozzafiato, ormai una cifra stilistica delle sue performance.

L’appuntamento di Reggio Calabria si aggiunge alle tappe del tour che sta portando l’artista in 20 siti italiani di particolare valore paesaggistico, storico e artistico, tutti avvolti dal mistero e mai rivelati fino al momento della diretta, rigorosamente in solitaria, senza pubblico, per rispettare il distanziamento sociale:

dall’iconica terrazza dell’Hotel Danieli di Venezia; alla Rocca di San Leo a Rimini, al Duomo di Milano, e ancora al Fortino Napoleonico Portonovo, La Lanterna di Genova, il Castello Aragonese di Taranto, la Cava Ruggetta di Carrara, il Ca’ Marcello, villa palladiana del Settecento, il Castello di Vezio sul Lago di Como e la Villa Borromeo sull’Isola Bella, facendo registrare di settimana in settimana oltre 4 milioni di visualizzazioni.

A organizzare l’evento, ovviamente chiuso al pubblico per via delle norme anti-Covid ma fruibile gratuitamente in streaming, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, l’associazione Loprestidea in collaborazione con Radio Touring 104 & Progetto 5.

Un appuntamento unico per il territorio che sarà illustrato nel corso di una conferenza stampa che si terrà mercoledì 26 agosto 2020, alle ore 11, presso Palazzo S. Giorgio. All’incontro con la stampa saranno presenti Irene Calabrò, Assessore alla promozione del Patrimonio Artistico e Culturale del Comune di Reggio Calabria; Filippo Lopresti, presidente dell’associazione culturale “Lopresti Idea”, e Pasquale Zumbo, Direttore Responsabile di Radio Touring 104.