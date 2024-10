Calcio – Juventus-Ajax. Indovina il risultato e l’Hostaria dei Campi ti fa un regalo

Le iniziative all’Hostaria dei Campi si susseguono. L’ultima in ordine di tempo è strettamente collegata alla gara di Champions tra la Juventus e l’Ajax. I bianconeri, dopo il pareggio di Amsterdam, si giocano l’accesso alle semifinali davanti al pubblico di casa.

Protagonisti anche i clienti dell’Hostaria dei Campi. Come? Prenotando la pizza da asporto e comunicando il pronostico. Se si azzecca il risultato si avrà in OMAGGIO una birra da ASPORTO per l’ordine successivo.

Attenzione, vale solo per la pizza da ASPORTO!

Cosa aspetti? Chiama dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure il 349.3610766 e prenota la tua pizza da asporto.

“Dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare…” (cit.)

