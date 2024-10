Il pranzo di Pasqua all’Hostaria dei Campi. Questo il ricco menù

Dopo il successo dello scorso anno, l’Hostaria dei Campi replica l’appuntamento di Pasqua all’ora di pranzo. Un giorno particolare e di festa, da trascorrere non solo con la famiglia ma insieme anche agli amici. In occasione del pranzo di Pasqua, il noto locale reggino decide di mettere in tavola un menù fisso in grado di svelare a 360° l’alta qualità della sua cucina. Questo il menù:

ANTIPASTI: Fave nostrane, Pecorino della piana, Salame tipico calabrese, Casatiello napoletano, Polpette di melanzane, Arancinetti di riso con scamorza, radicchio e speck, Caponatina in agrodolce, Sformatino di carciofi e patate, Peperoni ammollicati con capperi, Cicoria e patate, Parmigiana di melanzane.

PRIMI PIATTI: Maccheroni col sugo del capretto o in alternativa Paccheri alla Norma con ricottina salata.

SECONDI PIATTI: Capretto in umido, Grigliata mista di carne.

CONTORNO: Insalata mista, Patate al cartoccio.

SCOMPOSTA di Frutta, PASTIERA e COLOMBA artigianale

BEVANDE: Acqua, Vino rosso Hostaria dei Campi (az. Vinicola Tramontana).

Desideri trascorrere una Pasqua serena, spensierata e alternativa? Non preoccuparti del cibo a quello ci pensa l’Hostaria dei Campi! Prenota il tuo tavolo (0965.324003 dopo le 17,30 oppure chiama il 349.3610766).