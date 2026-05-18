Karate, Fortitudo 1903 domina il Gran Prix Esordienti di Vibo Valentia

Ancora grandi soddisfazioni per la Fortitudo 1903, protagonista al “Gran Prix Esordienti” di karate disputato domenica 17 maggio al PalaBorsellino di Vibo Valentia. La competizione, organizzata dal Comitato Regionale FIJLKAM Calabria, ha visto la partecipazione di numerose società provenienti da tutta la regione.

La società ha conquistato il primo posto nella classifica generale società, confermando il valore del lavoro svolto quotidianamente da tecnici e atleti.

Prestazioni eccellenti per gli atleti saliti sul gradino più alto del podio: medaglia d’oro per Anita Cuzzola, Chiara Amoddeo, Rebecca Pinto e Robert Musat, protagonisti di gare di grande livello tecnico e carattere.

Ottimi risultati anche per Aleksandra Romolo e Fabio Liamani Chiricosta, che hanno conquistato la medaglia d’argento al termine di incontri combattuti e intensi.

A completare il medagliere della Fortitudo 1903 sono arrivati i bronzi di Giorgia Cartisano, Emanuel Veronese e Stefano Laganà, mentre hanno chiuso al quinto posto Gabriele Russo, Giuseppe Sanzo, Gabriele Mammolente e Pasquale D’Arrigo.

Gli atleti, allenati dai tecnici Rossella Zoccali e Alessandra Benedetto, hanno dimostrato grande preparazione, determinazione e spirito di squadra, contribuendo al prestigioso risultato finale.

Soddisfazione espressa anche dal Presidente della società, il Prof. Riccardo Partinico, che si è congratulato con tutti gli atleti e lo staff tecnico per l’impegno e i risultati ottenuti: “Questo successo rappresenta il frutto del lavoro quotidiano svolto in palestra con passione, sacrificio e professionalità. Complimenti ai nostri ragazzi, ai tecnici e alle famiglie che sostengono costantemente il percorso sportivo della Fortitudo 1903”.