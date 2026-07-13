Karate: il Gorilla Camp conferma il suo successo: presenti anche i reggini della Fortitudo 1903 

Si è conclusa l’edizione 2026 del Gorilla Camp, uno dei più prestigiosi appuntamenti internazionali dedicati al karate, svoltosi a Riccione dall’8 al 12 luglio e organizzato dal campione olimpico Luigi Busà, medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo. Cinque giornate di alta specializzazione che hanno riunito atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero, offrendo un’importante occasione di crescita tecnica e umana.

Ad arricchire il camp è stata la presenza di grandi protagonisti del karate mondiale, tra cui il turco Uğur Aktaş, medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici, il giapponese Koji Arimoto, campione del mondo di kata, Sebastiano Busà, storico allenatore del campione olimpico, Lorena Busà, tecnico del Centro Sportivo Carabinieri, e Savio Loria, tecnico del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, che hanno condiviso con i partecipanti la loro esperienza ai massimi livelli internazionali.

Tra le società presenti anche la Fortitudo 1903 Reggio Calabria – Collare d’Oro al Merito Sportivo CONI, rappresentata dagli atleti Chiara Chirico, Antonino Cuzzocrea, Giuseppe Ferrinda, Fabio Chiricosta, Simone Polimeni, Giulia Barone, Samuele Casile, Christian Casile e Aleksandra Romolo, Marco Nucara e Luca Di Marno, accompagnati dal Presidente Riccardo Partinico e dal tecnico Rossella Zoccali.

Per la delegazione reggina il Gorilla Camp ha rappresentato un’importante occasione di confronto con l’élite del karate internazionale attraverso allenamenti di altissimo livello, approfondimenti tecnici e momenti di condivisione che hanno contribuito alla crescita sportiva e personale di tutti i partecipanti.

L’esperienza non si è limitata esclusivamente agli allenamenti. Il programma ha previsto anche momenti di svago e aggregazione, tra cui la giornata trascorsa all’Aquafan di Riccione, che ha permesso agli atleti di condividere un’esperienza di gruppo all’insegna del divertimento.

Al termine della manifestazione, il Presidente Riccardo Partinico ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti dell’organizzazione, rivolgendo le più sincere congratulazioni a Luigi Busà e a tutto il suo staff per aver realizzato un evento di altissimo livello tecnico e organizzativo, capace di coniugare formazione, valori sportivi e momenti di aggregazione.

La Fortitudo 1903 rientra a Reggio Calabria con un bagaglio ancora più ricco di esperienza, nuove amicizie e preziosi insegnamenti, pronta ad affrontare con entusiasmo i prossimi impegni agonistici.