Siccità in Calabria, Gallo: ‘Laghi pieni, l’acqua non dovrebbe mancare’
"Per il momento la situazione è totalmente sotto controllo. Abbiamo già riunito l'unità di crisi della siccità in Regione", ha affermato l'assessore regionale
13 Luglio 2026 - 15:02 | Comunicato Stampa
“L’ondata di siccità segue una grossa ondata di piogge. Ormai questi periodi di lunga siccità si alternano a periodi di lunga piovosità e dobbiamo prepararci ad affrontare questi cambiamenti climatici.
Spero che quest’anno la siccità non metta in crisi i nostri sistemi di coltivazione perché i laghi sono pieni e non dovrebbe mancare l’acqua nemmeno nelle aree più critiche come quella del Crotonese dove non sta piovendo”.
Lo ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo, rispondendo ai giornalisti a margine di un incontro alla Cittadella regionale di Catanzaro. “Per il momento la situazione è totalmente sotto controllo. Abbiamo già riunito l’unità di crisi della siccità in Regione”, ha concluso Gallo.
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