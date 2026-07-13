Siccità in Calabria, Gallo: ‘Laghi pieni, l’acqua non dovrebbe mancare’

"Per il momento la situazione è totalmente sotto controllo. Abbiamo già riunito l'unità di crisi della siccità in Regione", ha affermato l'assessore regionale

“L’ondata di siccità segue una grossa ondata di piogge. Ormai questi periodi di lunga siccità si alternano a periodi di lunga piovosità e dobbiamo prepararci ad affrontare questi cambiamenti climatici.

Spero che quest’anno la siccità non metta in crisi i nostri sistemi di coltivazione perché i laghi sono pieni e non dovrebbe mancare l’acqua nemmeno nelle aree più critiche come quella del Crotonese dove non sta piovendo”.

Lo ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo, rispondendo ai giornalisti a margine di un incontro alla Cittadella regionale di Catanzaro. “Per il momento la situazione è totalmente sotto controllo. Abbiamo già riunito l’unità di crisi della siccità in Regione”, ha concluso Gallo.