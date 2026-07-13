Reggina: Marchionni pronto per la firma. La durata del contratto
Il quotidiano sportivo indica la possibile sede del ritiro amaranto
13 Luglio 2026 - 14:23 | Redazione
Sulle pagine del Corriere dello Sport arriva qualche dettaglio in più, rispetto alla firma del contratto del nuovo allenatore della Reggina Marchionni: “Marco Marchionni, 45 anni, è il nuovo allenatore della Reggina del patron Claudio Lotito. Il tecnico, liberatosi dal Ravenna dopo due anni altalenanti, firmerà un contratto di un anno con la società amaranto entro domani.
Quindi, in compagnia del Ds, sarà a Reggio Calabria per verificare lo stato degli impianti ed individuare le soluzioni logistiche in vista del raduno precampionato. Intanto, i nuovi responsabili amaranto, dovranno individuare la sede del ritiro. La soluzione dovrebbe essere quella di Cucullaro, comprensorio di Gambarie D’Aspromonte“.
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