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Reggina: Marchionni pronto per la firma. La durata del contratto

Il quotidiano sportivo indica la possibile sede del ritiro amaranto

13 Luglio 2026 - 14:23 | Redazione

S Agata campo

Sulle pagine del Corriere dello Sport arriva qualche dettaglio in più, rispetto alla firma del contratto del nuovo allenatore della Reggina Marchionni: “Marco Marchionni, 45 anni, è il nuovo allenatore della Reggina del patron Claudio Lotito. Il tecnico, liberatosi dal Ravenna dopo due anni altalenanti, firmerà un contratto di un anno con la società amaranto entro domani.

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Quindi, in compagnia del Ds, sarà a Reggio Calabria per verificare lo stato degli impianti ed individuare le soluzioni logistiche in vista del raduno precampionato. Intanto, i nuovi responsabili amaranto, dovranno individuare la sede del ritiro. La soluzione dovrebbe essere quella di Cucullaro, comprensorio di Gambarie D’Aspromonte“.

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