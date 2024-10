1° Grand Prix Nazionale di Karate Libertas, Trimboli: “Presenti atleti di caratura mondiale”

Si è tenuta la conferenza stampa presso la Pinacoteca Comunale di Reggio Calabria del “1^ Gran Prix Nazionale di Karate Libertas” organizzato dalla A.S.D. Karate Club Reggio Calabria del Maestro Santino Trimboli. La kermesse avrà luogo domenica 24 marzo al Pala Botteghelle con inizio ore 9,00 e vedrà impegnati oltre 300 atleti provenienti da tutte le società di karate d’Italia.

Onoreranno e apriranno la manifestazione il delegato allo sport regionale Giovanni Nucera, il delegato allo sport di Reggio Calabria, Giovanni Latella, il presidente Regionale del Coni Maurizio Condipodero, il presidente nazionale della Libertas settore Karate Luigi Musacchia e il Maestro Santino Trimboli Componente Nazionale Libertas.

Intervistato da CityNow Sport il Maestro Trimboli più entusiasta che mai ha dichiarato:

“18 regioni italiane presenti, abbiamo offerto massima ospitalità, sono davvero soddisfatto per l’organizzazione dell’evento. Ringrazio le istituzioni e il presidente nazionale della Libertas settore Karate Luigi Musacchia . La città non pensavo riuscisse a rispondere a tale portata organizzativa. Sarà presente anche l’onorevole Francesco Cannizzaro, il delegato sport della regione onorevole Giovanni Nucera ed il delegato allo sport Giovanni Latella. Ci saranno atleti di livello internazionale, due campioni europei, due campionesse mondiali e due campionesse italiani, tutti titoli ottenuti con la federazione”.

Le istituzioni vincine

COMUNE

“Una manifestazione che può far solo bene a Reggio Calabria che coniuga turismo e sport che attrae centinaia di persone nella nostra città è quanto sostiene il delegato allo sport del Comune Giovanni Latella “.

REGIONE

“Sono più di quaranta anni che il Maestro Trimboli si adopera per le attività motorie sul nostro territorio. Sottolineo come quest’anno in bilancio è andata anche una voce dedicata allo sport ed insieme alla manifestazione contribuiremo anche alle attività di questa associazione che dà lustro – ha affermato il delegato allo sport della Regione Calabria Onorevole Giovanni Nucera – all’intero territorio calabrese”.