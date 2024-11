Kasanova: ecco la nuova collezione che si ispira ad un mood tutto primaverile

di Daniela Bonanno Conti – In occasione della stagione primaverile, il brand Kasanova specializzato in casalinghi, articoli per la casa e liste nozze presenta la sua nuovissima collezione che si ispira ad un mood tutto primaverile. Nei vari punti vendita Kasanova è quindi possibile acquistare oggetti a tema nelle tonalità pastello, utensili variopinti e varie decorazioni per chi ha voglia di ricreare l’atmosfera primaverile tra le pareti domestiche. Si tratta di oggetti unici e inimitabili, sospesi agli espositori ad ombrello, caratterizzati da un tripudio di uccellini, cuoricini, nidi, coccinelle, farfalle, fiori, nelle varie tonalità dei colori primaverili.

Immancabili anche le candele e profumatori per ambienti.

Tra le novità troviamo tanta biancheria per la tavola, bicchieri, posate, accessori per la cucina, piccoli elettrodomestici per preparare i dolci.

Il brand propone: il cestino delle meraviglie, lo shaker per uova, il cuoci-uovo e infine il tira-tuorlo. “Il cestino delle meraviglie” è un prodotto pregiato in vimini, con disegni floreali, che include al suo interno piatti e posate, t

hermos, borsa frigo di varie dimensioni, tovaglie e tovaglioli dal design frizzante e primaverile. Insomma, si può allestire un perfetto pic nic en plein air.

“Il cestino delle meraviglie” è in vendita a euro 50,00 circa, a seconda del modello. “Lo shaker per uova”, si può acquistare al modico prezzo di euro 9,90. Lo shaker è ideale per separare il tuorlo dall’albume e facilitare così tutte noi nella magica impresa. E ancora, “Il cuoci-uovo” per forno a microonde permette di cuocere l’uovo in tempi brevi ed è in vendita al prezzo di euro 3,40. In ultimo, ecco “Il tira-tuorlo” in silicone, si tratta di un piccolo aspiratore capace di risucchiare il tuorlo sfruttando la pressione che si esercita con le mani stringendo il corpo in silicone morbido.

Lo troviamo in vendita al prezzo di euro 3,50.

Insomma, grazie a Kasanova è possibile ridare alla nostra casa una verve primaverile.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.kasanova.it.