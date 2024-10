Kaulonia Music Festival, arriva lo spettacolo “Verdi legge Verdi”

Dopo l’apertura in salsa teatrale del collettivo “Generazione Disagio”, il Kaulonia Music Festival prosegue venerdì 15 marzo all’auditorium “Frammartino” di Caulonia Marina con lo spettacolo “Verdi legge Verdi” scritto, diretto e interpretato da Massimiliano Finazzer Flory, accompagnato in scena al pianoforte dal maestro giapponese Yuna Saito.

In scena la vita romanzata del noto compositore impersonificato da Finazzer Flory con uno straordinario make up come se fosse uscito magicamente dal celebre ritratto di Boldini, raccontando le tante sfaccettature e i lati straordinari della personalità del massimo operista italiano dell’Ottocento per permettere al pubblico di seguire le vicende di un uomo schivo che non amava gli onori e che considerava la sua opera più grande non il suo ricco repertorio di melodramma ma la costruzione a sue spese della Casa di Riposto per musicisti, per regalare alla platea un’affascinante serata emanata dalla personalità straordinaria come fu quella di Giuseppe Verdi.

L’inizio dello spettacolo è fissato alle 21:00. Il costo del biglietto è di 10 euro, ridotto per i ragazzi dai 12 ai 18 anni.