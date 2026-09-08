Buoni carburante ai dipendenti: la scelta di un’azienda nel reggino
L’azienda introduce il contributo da settembre a dicembre per i dipendenti senza auto aziendale
08 Settembre 2026 - 15:01 | Comunicato stampa
Un buono carburante del valore di 50 euro al mese, da settembre a dicembre, a tutti i dipendenti che non dispongono di un’auto aziendale.
È la decisione assunta dalla direzione generale della Kibernetes di Bovalino (Reggio Calabria), per far fronte all’impennata dei prezzi dei carburanti e ai conseguenti aggravi di costi per gli spostamenti sui bilanci familiari.
Il contributo per i dipendenti
L’azienda, con sedi in tutta Italia, opera nel settore Ict e servizi per la pubblica amministrazione e a Bovalino conta circa 40 dipendenti. Il contributo, nel complesso, ammonta a 200 euro per dipendente nel quadrimestre.
“Un piccolo contributo – ha spiegato il direttore generale Renato Marzano – che non può compensare completamente l’aumento dei costi, ma ritengo importante, compatibilmente con le disponibilità aziendali, dare un segnale concreto di attenzione e vicinanza alle nostre persone”.
Fonte: Ansa Calabria
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