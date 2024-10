Kid Pass Days, il Museo di Reggio aderisce all’iniziativa per bambini: ecco il programma

Il Museo Archeologico di Reggio Calabria è tra protagonisti dei #KidPassDays2019.

I bambini dai 4 ai 6 anni, i ragazzini tra i 7 e i 9 anni e i ragazzi dai 10 ai 12 anni, in fasce orarie a scaglioni, sono attesi al Museo per partecipare ai laboratori didattici gratuiti, per apprendere attraverso il gioco e in allegria.

QUANDO

L’appuntamento nel bellissimo museo reggino è previsto per sabato 4 e domenica 5 maggio. Al MArRC, il sapere è un piacere anche per i più piccoli.

PROGRAMMA

Laboratori gratuiti per bambini da 4-12 anni

SABATO 4 MAGGIO

Ore 16:00

“ Ercole Reggino: che fatica essere un semidio ” (4-6 anni)

laboratorio ludico

Un viaggio nell’affascinante mondo della mitologia greca, alla scoperta delle imprese eroiche di Ercole. Rivivremo giocando la decima fatica del semidio, figlio di Zeus, e le sue peripezie nell’area dello Stretto. Il suo famoso incontro con le cicale si trasformerà in un travolgente gioco teatrale capace di coinvolgere i piccoli visitatori.

“ C’erano una volta Cal & Abrìa ” (7-9 anni)

Laboratorio ludico

Com’era la vita quotidiana in un villaggio della Calabria dell’età dei metalli? Quali novità hanno portato l’uso del bronzo e del ferro? Com’era la moda dell’epoca? Sbirciamo nel guardaroba di Cal e Abrìa per scoprire, giocando, come si vestivano e quali erano i loro accessori preferiti.

“Batti la tua moneta” (10-12 anni)

Laboratorio creativo

Alla scoperta delle città della Magna Grecia attraverso le monete esposte nelle vetrine e raffigurate sulla facciata del MarRC. Con l’utilizzo di immagini e disegni faremo un tuffo nel mondo della numismatica per conoscere meglio le tecniche, i materiali e la simbologia delle monete antiche. Saremo capaci a “battere” una nuova moneta?

DOMENICA 5 MAGGIO

Ore 16:00

“ L’Oca va al Museo ” (4-6 anni)

Laboratorio ludico

Un percorso illustrato, ispirato al famoso gioco dell’oca, per conoscere giocando i capolavori del Museo ed alcune regole fondamentali che ogni piccolo visitatore deve rispettare negli spazi museali, come per esempio non toccare mai i reperti, parlare a voce bassa ecc. Attività adatta specialmente a chi visita per la prima volta il Museo.

“ I vestiti nuovi di Apollo Aleo ” (7-9 anni)

Laboratorio creativo

Un laboratorio che trae ispirazione all’acrolito di Apollo Aleo di Cirò, una rara tipologia di statua che indossa vestiti avendo solo testa, mani e piedi di marmo. Attività particolarmente creativa per rendere il percorso tematico dedicato alle statue del MArRc ancora più stimolante.

“Archeologo per un giorno” (10-12 anni)

Laboratorio ludico

Un momento di apprendimento e di divertimento che catturerà senz’altro la curiosità di tutti i partecipanti, piccoli e grandi. Attraverso l’illustrazione del lavoro dell’archeologo sarà possibile comprendere il significato della stratigrafia ed il percorso compiuto da un reperto dallo scavo alla vetrina museale.

COME PARTECIPARE

Massimo 15 partecipanti per laboratorio, prenotazione obbligatoria via mail all’indirizzo didatticamarrc@gmail.com, entro il venerdì 3 maggio 2019. I genitori sono gentilmente informati che per tutta la durata del laboratorio devono essere presenti e intervenire solo se richiesto.

MUSEO ARCHEOLOGICO REGGIO CALABRIA

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria custodisce i famosi Bronzi di Riace ma anche una delle collezioni archeologiche più importanti d’Italia relativa alla Magna Grecia. Numerosi reperti, alcuni dei quali unici per bellezza e stato di conservazione, raccontano la storia della Calabria Antica dalla preistoria all’età romana.

Il Museo ha elaborato negli anni numerose attività finalizzate ad avvicinare i più giovani alla storia e all’archeologia del territorio calabrese.

Oggi l’offerta didattica offre percorsi strutturati in base alle esigenze di apprendimento di ogni ordine scolastico che approfondiscono le tematiche principali delle diverse sezioni espositive. Tutti i percorsi e gli spazi destinati alla didattica sono fruibili anche da bambini e ragazzi disabili, nonché accessibili a persone con mobilità ridotta.