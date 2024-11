Kiwanis Club e Kiwanis Junior Club Juppiter Reggio calabria, un anno da protagonisti.

E’ stata celebrata la prima “candelina” all’insegna della solidarietà e del più autentico spirito di service. Presenti alla cerimonia le più importanti autorità Kiwaniane d’ItaliaIl Kiwanis Club Juppiter Reggio Calabria e il Kiwanis Junior Club Juppiter Reggio Calabria, hanno festeggiato il primo anno di attività all’insegna della solidarietà e del più autentico spirito di service.I due club presieduti rispettivamente da Francesco Garaffa e da Marisa Tiziano, hanno festeggiato nella suggestiva location dell’antico casale “La vecchia torre”, il primo anniversario della loro nascita, celebrando così la loro prima “candelina”.Alla cerimonia hanno partecipato le più importanti autorità Kiwaniane d’Italia, il Governatore Carlo Turchetti, il Governatore Eletto e Segretario nazionale Antonio Maniscalco, il Luogotenente della Divisione Calabria 2 Francesco Suraci, l’Adviser Distrettuale del Kiwanis Junior Giandomenico Vecchio, i rappresentanti di tutti i Kiwanis Club della Divisione Calabria 2 e il consigliere regionale Clotilde Minasi, vicina ai due club, che nel corso della serata ha rimarcato l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e i club service.Nell’occasione, i presidenti Garaffa e Tiziano hanno ricordato come l’attività svolta durante questo primo anno sociale a favore del progetto “Eliminate”(il programma dell’Unicef che si prefigge l’obiettivo di debellare il tetano materno e neonatale) culminata con la donazione di 14 mila euro – sufficiente a coprire i costi per vaccinare oltre 10.000 madri e i loro neonati – abbia consentito ai Kiwanis Club e Kiwanis Junior Club Juppiter Reggio Calabria, di essere riconosciuti a livello internazionale come Kiwanis Club Modello livello Platino. Traguardo che ha consentito l’assegnazione a ben diciotto soci dei due club (Francesco Garaffa, Marisa Tiziano, Giuseppe Azzarà, Francesco Cardile, Giovanni Cafarelli, Antonino Milea, Daniela Arcuri, Giovanni Pangallo, Maria Rosaria Mesiano, Rossella Catalano, Lorena Turano, Manuela Tripodi, Antonella Legato, Saverio Gerardis, Erika Stelitano, Antonio Laganà, Claudia Romeo, Patrizia Gentile), degli importantissimi premi Hixson e Zeller, oltre al premio Hixson conferito al socio onorario Fortunato Tripodi e offerto dal Kiwanis Club Ferrara, club gemellato con il club Juppiter.Il momento più significativo della serata è stata la presentazione di un video con le più importanti manifestazioni realizzate nel corso dell’anno dai due club: dalla fondazione della Juppiter Onlus alla rappresentazione al Teatro Cilea dello spettacolo “Apriti Cielo” di Ficarra e Picone (il cui ricavato è stato devoluto alla sede reggina dell’AISLA e all’Agiduemila), dalla creazione del Service Distrettuale “Un uovo per la vita”, alla realizzazione del primo Torneo calcio a 5 “Juppiter Service e Legalità”, al progetto “A scuola con il Kiwanis”, alla donazione di generi alimentari del valore di oltre duemila euro alla mensa dei poveri.Durante la cerimonia i presidenti Garaffa e Tiziano, hanno voluto ringraziare tutti i soci evidenziando come l’apporto di ognuno di loro sia stato indispensabile per il lavoro svolto dai club, sottolineando come i traguardi fin qui raggiunti saranno solo un punto di partenza per fare ancora meglio durante il prossimo anno sociale.La serata si è conclusa con l’intervento del Governatore Carlo Turchetti il quale ha ringraziato i due club per l’indispensabile apporto dato alla nascita della Fondazione Kiwanis Italia, complimentandosi con i soci del KC Juppiter RC e del KJC Juppiter RC per essere stati i promotori dei progetti più innovativi ed efficienti approvati dal Distretto.