‘Ndrangheta, Klaus Davi: ‘I Bellocco non mi uccidono perché hanno paura di farlo’

E sulla sessualità nella mafia: "Il 10% degli affiliati è gay e il 50% bisex. In Calabria si sa tutto"

“I Bellocco non mi uccidono perché hanno paura di farlo”, ha dichiarato Klaus Davi ieri sera durante la sua ospitata al programma “La Zanzara”, in onda su Radio 24 e condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Alla domanda dei conduttori: “Come mai a te che scrivi di tutto, parli malissimo della ‘Ndrangheta e insegui i Bellocco per strada, non fanno nulla?”, Davi ha risposto: “Non lo fanno perché hanno paura di farlo”.

Leggi anche

Il giornalista Klaus Davi è tornato anche a parlare della sessualità nella mafia: “L’eterosessualità è un mito infondato, il 10% degli affiliati è gay e il 50% bisex”. Alla domanda su come ne fosse a conoscenza, ha spiegato: “In Calabria si sa tutto”.

Leggi anche

Davi ha poi ricordato di essere stato il primo a indicare i presunti killer del boss Franco Benestare, scampato a un agguato a Reggio Calabria, e ha aggiunto che i suoi articoli sono stati poi confermati dalle indagini. “Si sa tutto”, ha ribadito Klaus Davi.