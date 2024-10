Klaus Davi a CityNow: “Calabresi influenti un pò ovunque, eppure la Calabria non conta nulla” – VIDEO

“Noi siamo giornalisti, siamo la società civile , possiamo aver fatto degli errori, e io privatamente in quei primi giorni mi sono posto quei problemi, se cioè era necessario chiudere tutto. Ma noi siamo cittadini, non siamo politici. La cosa grave è che a Milano è stato il sindaco a sponsorizzare quella campagna, preso da un entusiasmo propagandistico. Alla luce di quello che sta succedendo a Milano non è solo una sottovalutazione politica, è qualcosa di più ”.

Ad affermarlo è il massmediologo Klaus Davi, intervenuto alla diretta quotidiana di CityNow condotta da Vincenzo Comi. La sua Agenzia, come del resto tantissime altre attività in questo momento rimane chiusa, si lavora in smart working, o si entra in cassa integrazione.

Certo, è cambiato lo stile di vita: niente più viaggi, pochi servizi e solo qualche ospitata, ma niente di più. I divieti e le restrizioni complicano la vita a tutti. Eppure per lui,

“ la figura del giornalista è tornata centrale . Vuoi per i movimenti politici, vuoi per le strumentalizzazioni, vuoi perché i giornali vendevano meno, la figura del giornalista negli ultimi anni è andata in secondo piano. Poi, però, oggi siamo andati tutti in prima linea e l’utilità della figura del giornalista che sa discernere tra notizie attendibili e non, è tornata centrale”.

La crisi ha spinto gli italiani, e non solo, ad un maggior uso degli strumenti tecnologici che, però, ha fatto spesso rima con un bombardamento incontrollato di notizie spesse volte rivelatesi delle fake news. Al proposito Klaus Davi non si mostra meravigliato:

“Sono aumentati i canali. Il virus è una cosa scientifica questo virus bisogna avere una competenza specifica ed è inevitabile la manipolazione . C’è manipolazione per interesse scientifico, sanitario farmaceutico, due perché il virus ha implicazioni politiche: prendi l’Italia, è morto il modello sanitario del sistema Lombardia, e per Milano che doveva essere la città chiave, il sud ci sta insegnando uno stile di vita, cioè tutto questo ha un impatto politico. Le fake news sono inevitabili , ma i giornalisti hanno saputo fare il loro mestiere, ma c’è gente che non la convinci, non la cambi”.

Evidente in questa parentesi emergenziale è stato anche il cambio del modo di comunicare, anche da parte delle istituzioni e dai suoi rappresentanti, che hanno privilegiato l’uso dei social. Non particolarmente affascinato dall’argomento – “non amo questo tipo di polemiche”, dice – il massmediologo si è però fatta una idea precisa del premier Giuseppe Conte:

“La sensazione è che Conte non ha abbia sempre il polso della situazione. È un premier di pace, non di guerra. Non tutti sono buoni per tutte le stagioni. C’è la comunicazione d’assalto e c’è una comunicazione di cresi. Lui era adatto ad una gestione politica prima della crisi. La crisi ha bisogno di scelte forti e lui da chi è retto politicamente, da Pd e M5s, Zingaretti e Crimi. Onestamente un asse politico debole, in più lui è stato tentato di fare la sua campagna elettorale con questo evento e alcune scelte non mi sono piaciute”.

“Errori ne ha fatti – ha continuato – però dò anche atto che è una guerra biblica. Diamo per scontato che sia finita. Per niente, non c’è il vaccino. Voglio vederla la fase 2 a Milano ad andare in metropolitana con questo virus. Cosa esce fuori? Io capisco le imprese, ma bisogna usare la testa. Non è semplice”.