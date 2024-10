Aeroporto dello Stretto, Klaus Davi: “Cannizzaro non ha risolto il problema. Reggio non ha ruolo di centralità”

Non è uno che le manda a dire Klaus Davi. Si sa. E se fosse un politico di professione già solo queste poche parole avrebbero generato polemica. Ma il giornalista, analista politico, massmediologo, che frequenta la Calabria ormai da anni si è fatto una propria idea sulle cose della nostra regione e della nostra politica.

“Mi vuoi fare la domanda dell’aeroporto?” è la sua provocazione rispondendo al direttore di CityNow nel corso della diretta “Io resto a casa”. La domanda, mirata, si riferisce al commento che lo stesso Davi ha dato alle dichiarazioni rilasciate dal deputato Francesco Cannizzaro nel corso della Diretta in cui era ospite di CityNow e relative all’aeroporto. Il noto giornalista ha infatti scritto tra i commenti che Cannizzaro “ha venduto Reggio per un piatto di lenticchie”.

“Non è che Cannizzaro ha risolto il problema dell’aeroporto con la chiamata all’Enac. Questo non significa fare politica. Cannizzaro fa parte di un gruppo politico molto orientato su Cosenza e legittimamente su altre città, dove però Reggio non rappresenta la priorità e non lo è mai stata. Lui cerca di ritagliare degli spazi per la città. Non dico che non si impegni, perché si dà da fare, però poi alla fine i risultati sono che Reggio, la città principale della Calabria, culturalmente un faro della cultura greca ebraica, romana, non ha un ruolo di centralità. Certo, non è colpa di Ciccio Cannizzaro ma ho anche l’impressione che anche la composizione della giunta non sia esattamente filo Reggio. Niente di personale, ma abbiamo due approcci un po’ diversi…”