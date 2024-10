Klaus Davi sostiene in Tv i lavoratori reggini AVR e della GA-GA

Il consigliere comunale di San Luca Klaus Davi è andato in tv a sostenere la battaglia dei lavoratori reggini della AVR e della Gallico Gambarie.

Ospite di programmi di grande ascolto come il Tg4 e ‘Stasera Italia‘ condotto da Veronica Gentili, Davi ha espresso la propria solidarietà ‘ai lavoratori che non vengono pagati da mesi e non interessa a nessuno. Sono vicino a loro e alle loro famiglie. E’ vergognoso che nessuno se ne occupi.”

Una bomba lanciata in piena campagna elettorale per le regionali e che infrange il silenzio dei candidati sulla vicenda. Ma la mossa di Davi pro operai ha trovato subito il consenso degli ospiti in studio , in particolare dell’onorevole Alessandra Mussolini che ha detto “appoggio la battaglia dei lavoratori. Non vanno lasciati soli”.