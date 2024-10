Klaus Davi sul Processo Miramare: ‘Perna possiede informazioni che noi non abbiamo?’

“Tonino Perna non si capisce se in veste di vice-sindaco di Reggio, di soggetto che ha accesso a informazioni riservate, o se abbia parlato –forte della nuova carica- lanciando inquietantemente un messaggio a qualcuno o se semplicemente abbia interpretato maldestramente l’inedito ruolo di ‘vaticinatore del futuro’, dichiara senza mezzi termini che si dice ‘sicuro’ che il processo Miramare si risolverà bene per Falcomatà.”

“Premesso che è quello che ci auguriamo tutti visto che l’immagine a livello nazionale di un sindaco condannato -dopo aver subito l’onta dello scioglimento per mafia- non sarebbe certo di aiuto per la reputazione di Reggio; premesso questo: ricordiamo a Perna che un vice sindaco (quindi una istituzione) ha il dovere di rispettare nella sua delicata funzione i tempi del diritto, la ripartizione costituzionale dei poteri, ed è altresì tenuto alla prudenza anche nell’articolazione pubblica dei suoi giudizi. Sarebbe interessante sapere –magari qualcuno glielo chiederà– da dove lui abbia ricavato questa ‘sicurezza’. Conosce le carte? Ha notizie in anteprima che noi non sappiamo? Ha la sfera di cristallo?” Lo ha dichiarato Klaus Davi .