Klaus Davi: ‘Su strada San Luca black out della Regione’

«Ho parlato con il sindaco Bruno Bartolo e mi ha detto che si addensano nubi sulla Strada di Polsi. Mi ha spiegato che gli uffici tecnici della Regione remano contro, adducendo ricorsi di qualche partecipante alla gara allo scopo di ritardare le operazioni. D’altra parte più volte abbiamo chiesto un incontro al neo assessore alle infrastrutture Domenica Catalfamo e non abbiamo avuto alcuna risposta. Ne parlai oltre un mese fa anche con l’onorevole Francesco Cannizzaro che ha detto che mi avrebbe fatto chiamare. Purtroppo noi siamo solo della Locride, non siamo delle potenti lobby di Cosenza o di Catanzaro… Per cui dubito che la strada si farà mai. Quei soldi, temo, prenderano un’altra strada».