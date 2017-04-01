La Calabria #Strega l’Italia: tra i finalisti del premio letterario Domenico Dara e la Round Robin

Il 31 marzo sono stati annunciati i 27 libri candidati alla 71esima edizione del Premio Strega, il premio letterario più prestigioso in Italia, organizzato e gestito dalla Famiglia Bellocci.

Il premio viene assegnato ogni anno a un autore o autrice che abbia pubblicato un libro in Italia tra il primo aprile dell’anno precedente e il 31 marzo dell’anno in corso.

Round Robin Editrice, la novità dello Strega 2017

La novità di quest’anno? Ce l’annuncia Luigi Politano – fondatore della Casa Editrice Round Robin – su facebook:

“Ufficialmente #stregati non possiamo che ringraziare qualche migliaio di lettori Round Robin Editrice. Oggi un po’ ubriachi, emozionati e gongolanti […]”

Orientalia, il graphic novel candidato

La notizia della candidatura del graphic novel «Orientalia – Mille e una notte a Venezia» di Alberto Toso Fei e Marco Tagliapietra, in poche ore, ha provocato una serie di like e condivisioni davvero sorprendente.

In questa “Mille e una notte” veneziana Saddo Drisdi, l’ultimo turco rimasto a Venezia, con i suoi racconti di principesse e corsari, sultane e dogi, santi e guerrieri, incanta sette bambini sfuggiti agli austriaci ed entrati di soppiatto nel Fondaco dei Turchi, ora in disfacimento. È il 1838 e la città è sotto la dominazione Austro-ungarica: dei fasti della Serenissima resta ben poco. Il vecchio raccoglie i bambini attorno a sé per raccontare le infinite storie tra veneziani e ottomani, fatte di battaglie cruente, amori passionali, rapimenti di donne, santi trafugati e malfattori tramutati in pietra; vicende secolari tra la Serenissima e la Sublime Porta, tra Venezia e Costantinopoli, sospese tra mito e storia. Orientalia è un racconto seducente ammantato di leggenda che restituisce al lettore, con precisione storica, personaggi e luoghi di una Venezia (forse) perduta.

Tra i candidati anche Domenico Dara

Le sorprese però non finiscono qui, fra i candidati al Premio Strega fa capolino anche un autore calabrese: Domenico Dara, con il suo “Appunti di meccanica celeste”.

Questa volta ci troviamo a Girifalco, Calabria. Sette personaggi si trovano a vivere un momento di sospensione della loro vita, una fase in cui la loro esistenza sembra essere arrivata a un vicolo cieco. La mattina dopo san Lorenzo, notte delle stelle, arriva a Girifalco un circo. Non è di quelli che si fermano di tanto in tanto; è una carovana avvolta da un’aura incantata, un corteo sfavillante di elefanti e domatori, trapezisti, lanciatori di coltelli e illusionisti. La novità scuote la gente ed eccita gli animi, e cambierà per sempre le sorti dei sette protagonisti del romanzo.

Domenico Dara torna nel luogo del suo esordio – la Girifalco di “Breve trattato sulle coincidenze”, paese reale e insieme suggestiva Macondo magnogreca – per raccontare una storia di destini sovvertiti e miracoli terreni, una fiaba letteraria che invita a guardare la realtà oltre le comuni apparenze.

Niente Pesce d’Aprile quindi, ma solo la pura realtà, quest’anno la Calabria in gara al Premio Strega è davvero ‘tanta’.

Il vento del cambiamento al Premio Strega

Al Premio Strega 2017 soffia, prepotente, il vento del cambiamento. Per il secondo anno consecutivo si nota infatti l’assenza di alcune grandi Case Editrici – come Feltrinelli, Bompiani, Newton Compton – e si fanno finalmente largo sulla scena letteraria piccoli editori temerari che non hanno mai smesso di credere nei loro sogni.