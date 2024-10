La Cenerentola di Rossini a Reggio Calabria

L’Associazione Culturale Canta e Cammina, in collaborazione con l’Orchestra del Teatro Cilea di Reggio Calabria diretta dalla bacchetta eclettica del M° Alessandro Tirotta, dopo l’enorme successo de “Il Barbiere di Siviglia” dello scorso anno, mette in scena un altro capolavoro rossiniano: “La Cenerentola”, ossia La Bontà in trionfo, ispirato alla celebre favola di C.Perrault.

Gli spettacoli (Matinèe) sono riservati alle scuole di ogni ordine e grado dal 19 al 22 Novembre a Reggio Calabria, Teatro Odeon.

Protagonisti della scena e interpreti saranno artisti di fama internazionale che, insieme al M° Tirotta, hanno calcato tra i più prestigiosi palcoscenici di teatri e festival italiani ed esteri: Teatro alla Scala di Milano, Carnegie Hall di New York, Bunka Kaikan di Tokyo, Festival di Wildbad, Arena Sferisterio di Macerata, Festival di Wexford, Teatro Bellini di Catania ecc. (giusto per menzionarli alcuni). Angelina (Cenerentola) sarà Chiara Tirotta (protagonista del ruolo recentemente in Scala); l’abruzzese Raffaele D’Ascanio sarà Don Ramiro; Raffaele Facciolà ed Aurora Tirotta (rispettivamente gli strepitosi Figaro e Rosina dello scorso anno) saranno Dandini e Clorinda; Don Magnifico è affidato al siciliano Alessandro

Vargetto; Gabriella Grassi sarà Tisbe ed Angelo Michele Mazza il filosofo Alidoro.

Grandi Artisti per un grande progetto, la cui regia è affidata all’icona lirica, artista di esperienza e di spessore: il M° Gaetano Tirotta.

M° Collaboratore Grazia Maria Danieli, al cembalo il M° Roberto Oppedisano. Costumi d’epoca a cura della costumista Renè Bruzzese, Sartoria Teatrale Stile d’Epoca.

Allestimento scenico a cura di Giò Marra.

Per info, adesioni e organizzazione per la partecipazione all’evento: info.cantaecammina@gmail.com