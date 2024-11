La Cgil Reggio Calabria-Locri aderisce alla fiaccolata di Melito

Siamo indignati per il terribile episodio compiuto ai danni di una ragazzina è in particolare per il silenzio di chi ha visto o percepito e taciuto.

Per questo motivo aderiremo alla fiaccolata che si svolgerà a Melito Porto Salvo giorno 9 Settembre, per continuare a dire basta a queste azioni di violenza da parte di una “sottospecie” di uomini nei confronti delle donne e della cultura che vede le stesse oggetto della perversione sessuale “dell’animale uomo”.

La Segreteria CGIL Reggio Calabria – Locri