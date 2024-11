La Curva Sud a fianco delle popolazioni colpite dal terremoto: “Non possiamo stare a guardare”

La Curva Sud di Reggio Calabria si è attivata per aiutare le migliaia di famiglie colpite dal terremoto di qualche giorno fa attraverso una raccolta fondi che partirà martedì fino alla giornata della prima gara in casa della Reggina contro il Messina.

Di seguito, il comunicato della Curva Sud:

Non possiamo stare a guardare…

La Curva Sud risponde presente per dare il proprio contributo a favore delle popolazioni terremotate del centro Italia.

L’iniziativa prevede

– Domenica 04/09/2016, in occasione della partita contro il Messina,ci sarà all’interno della curva e anche negli altri settori una raccolta fondi che poi verra destinata alle popolazioni colpite dal terremoto.

Ricordiamo che già dalla prossima settimana sara’ possibile contribuire anche il Martedì e il Giovedi alle riunioni in PIAZZA DELLA PACE.

Confermiamo anche questa volta la solidarietà che Reggio Calabria sa esprimere come già successo in precedenza in simili occasioni.

Vicini alle popolazioni colpite dal terremoto!