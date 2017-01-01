Ecco la data ufficiale dell’inizio dei saldi in Calabria
Quando iniziano i saldi invernali 2017 in Calabria e i consigli per fare acquisti senza sorprese: lista, prove in negozio e budget
01 Gennaio 2017 - 17:48 | di Redazione
Finita la corsa ai regali di Natale, inizia quella per i Saldi inverno 2017. Ma quando iniziano?
Alcuni negozi hanno già piccoli sconti oppure i “pre-saldi” ossia saldi riservati solo ai clienti che hanno la tessera fedeltà.
All’inizio i ribassi saranno del 20%-30% per arrivare poi al 60%-70% (alcune volte fino all’80%).
Qualche giorno prima dei saldi andate a fare un giro per vetrine e negozi e fatevi una lista di quello che vi serve.
Nel caso vogliate acquistare dei capi di vestiario, prendetevi tutto il tempo necessario per provare i vestiti e poi, durante i saldi, andate in negozio solo per l’acquisto. In più, stabilite un budget da non sforare.
A quando il via alle danze? I saldi invernali 2017 in Calabria inizieranno ufficialmente il 5 gennaio!
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