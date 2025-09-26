‘La Divina Commedia Opera Musical’ torna a Reggio: in programma spettacoli serali e matinée

L’edizione 2026 si arricchirà di novità a completamento dei testi innovativi e dei quadri scenici, pensati dal regista e dal team creativo per rendere l’opera un moderno kolossal teatrale

Ritorna in Italia dopo un clamoroso trionfo in Cina il kolossal originale La Divina Commedia Opera Musical, con un nuovo tour prodotto dalla Mic Musical International Company che partirà il 24 gennaio dal Teatro Lyrick di Assisi e toccherà il Teatro Palapartenope di Napoli, il Politeama Genovese di Genova, il Teatro Brancaccio di Roma, il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, il Team di Bari e, in chiusura, il Teatro Verdi di Firenze a fine marzo.

La prevendita per gli spettacoli serali è già partita, mentre da oggi sarà possibile effettuare le prenotazioni da parte di dirigenti scolastici e docenti per i matinée delle ore 10:00 dell’unica tappa in Calabria della spettacolare Opera, prevista dal 5 al 7 marzo 2026 nello splendido Teatro Cilea di Reggio. Come tutte le precedenti occasioni, la tappa calabrese è inserita nel progetto “Opere d’Arte” del promoter Ruggero Pegna, lo speciale format che propone colossal musicali legati ad Opere Letterarie e Personaggi dell’Arte.

Cast e allestimento

Uno spettacolo unico e imperdibile, con la geniale regia di Andrea Ortis, le possenti musiche di Marco Frisina e i testi scritti da Gianmario Pagano insieme ad Ortis. L’allestimento si avvale di grandi firme del genere: scene mobili disegnate da Gabriele Moreschi e Lara Carissimi, proiezioni in 3D di Virginio Levrio, coreografie acrobatiche di Massimiliano Volpini, disegni luce di Valerio Tiberi, suoni di Francesco Iannotta.

Un allestimento eccezionale con un imponente impianto scenotecnico, 50 tecnici, 70 scenari mozzafiato e oltre 200 costumi. Prestigioso il cast, con 22 protagonisti tra cantanti, attori, ballerini e acrobati, tra cui Antonello Angiolillo nei panni di Dante, lo stesso Andrea Ortis in quelli di Virgilio e Miryam Somma nel ruolo di Beatrice.

Un viaggio immersivo nella Divina Commedia

La grandiosa trasposizione teatrale dell’Opera di Dante Alighieri è un’opera innovativa e spettacolare che immerge il pubblico nel viaggio dantesco, patrimonio della cultura italiana e mondiale. Dante diventa protagonista di un duplice cammino, fisico e spirituale, attraverso i tre regni di Inferno, Purgatorio e Paradiso. Le proiezioni immersive in 3D inondano il pubblico, permettendo anche ai più giovani di ammirare e comprendere la grandezza del Sommo Poeta.

Premi e riconoscimenti

Il più grande racconto dell’animo umano, tra vizi, peccati e virtù, riprende la forma dello spettacolo di voci, danze e tecnologia, guadagnandosi prestigiosi riconoscimenti: Medaglia d’oro dalla Società Dante Alighieri, titolo per due volte di Miglior Musical al Premio Persefone, riconoscimento del Senato della Repubblica e patrocinio del Ministero della Cultura.

Informazioni e prenotazioni

Per informazioni e prenotazioni per la data reggina:

Tel. 0968441888, Mail: info@ruggeropegna.it, biglietti dei serali su Ticketone.