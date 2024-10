La festa di San Valentino: dolci pensieri e golosità a Reggio Calabria 

La festa degli innamorati è San Valentino e i Mercati di Campagna Amica – Coldiretti della Calabria faranno convivere all’interno dei propri spazi un’atmosfera conviviale e magica con il giusto abbinamento dell’amore per la persona a cui si vuole bene con la predilezione del cibo.

Da domani giovedì 14 a sabato 16 febbraio nel mercato coperto di Catanzaro Lido in via Nazionale,51, Cosenza Corso Umberto Villa Nuova , Reggio Calabria in Piazza Piazza Orange e Rende saranno organizzate degustazioni, con le dolci creazioni gastronomiche della tradizione simbolo della giornata più romantica dell’anno. Insomma i produttori offriranno dolci pensieri e golosità per tutti e i cittadini potranno scoprire la Calabria e le sue eccellenze.

Nei mercati quindi non solo si potrà degustare ma anche acquistare i prodotti a KMZero dell’agricoltura calabrese e avere un diretto contatto con gli stessi agricoltori che piacevolmente e con enorme disponibilità si sottoporranno alla narrazione della propria azienda e delle produzioni agricole.

Anche questa occasione continuerà la raccolta firme” EAT ORIGINAL – Smaschera il tuo cibo””, che ha come obiettivo di costringere l’UE a compiere atti decisivi sull’obbligatorietà dell’indicazione di origine per tutti i prodotti alimentari al fine di impedire le frodi, tutelare la salute pubblica e garantire il diritto dei consumatori all’informazione alimentare.