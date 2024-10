La FISR Calabria premia le giovani pattinatrici di Italica Sport

La Federazione Italiana Sport Rotellistici premia Italica Sport.

All’interno del salone Oreste Granillo, cuore pulsante dello sport calabrese, nella nuova sede della scuola Regionale dello sport del CONI a Gallina in Reggio Calabria, si è tenuta domenica 25 novembre, come ogni anno, la premiazione degli atleti che hanno rappresentato la nostra regione ai Campionati Italiani di pattinaggio, organizzata dalla delegazione regionale FISR , il più alto organo nazionale di tutti gli sport rotellistici.

Tra le ragazze premiate, Federica Cagliuso e Martina Ravenda, atlete della società agonistica Italica Sport del Parco Caserta Sport Village che grazie alla conquista della qualifica alle finali dei campionati regionali, hanno rappresentato la Calabria con la partecipazione ai Campionati Italiani di pattinaggio svoltosi a Piancavallo in Friuli Venezia Giulia nel mese di luglio.

A poco meno di due anni dalla rinascita della struttura del Parco Caserta e a distanza di un anno esatto dalla presentazione del brand sportivo agonistico e dall’inizio delle attività di Italica Sport, arrivano già i primi importanti riconoscimenti da parte delle istituzioni sportive.

“La nostra società è stata premiata non solo per l’attività promozionale svolta a favore del pattinaggio artistico nel territorio ma anche per l’impegno a livello agonistico – spiega l’istruttrice Francesca Ieracitano – Dal 4 al 9 luglio le atlete di Italica Sport si sono confrontate con altri ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia spiccando nella categoria ‘Nazionale A” della specialità “Solo Dance’. Anche quest’anno, c’è stata un’ottima partecipazione con un alto numero di atleti provenienti da tutta Italia, circa 800 piccoli sportivi di 120 società, che si sono affrontati per conquistare gli ambiti titoli italiani in palio”.

Merito dunque alle due atlete reggine che hanno rappresentato i colori di Italica Sport nella splendida città “sospesa” sulle alpi friulane e che oggi vengono premiate nella propria città dalle istituzioni sportive locali.

Il Parco Caserta, con la sua squadra agonistica di Italica Sport, si presta dunque a chiudere il suo primo anno sportivo agonistico con diversi riconoscimenti nelle categorie di nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato e pattinaggio artistico.

Quattro realtà che hanno mostrato sin da subito gli artigli nelle rispettive discipline accomunate da un brand fatto di sani valori e principi educativi che formano ogni atleta. Il logo della società cucito nel petto dei piccoli sportivi mostra il simbolo dell’infinito proprio perché l’atleta non si deve mai porre limiti e deve essere sempre alla ricerca di un qualcosa ancora più grande senza appunto creare confini.

“Siamo soddisfatti per l’attività svolta in questo primo anno – spiega il direttore della struttura Marco Polimeni – Non era facile avviare un percorso agonistico di alto livello nelle quattro discipline. Staff tecnico e atleti, in questi dodici mesi, hanno portato al Parco Caserta, vittorie e riconoscimenti che soddisfano le aspettative. Il nostro obiettivo primario è quello di formare i ragazzi e i piccoli atleti. A questo si aggiunge però la voglia di raggiungere risultati sempre maggiori, di partecipare a competizioni sportive sempre più prestigiose e possibilmente colorare il podio del rosso di Italica Sport”.