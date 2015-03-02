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La Fondazione Benedetta e’ la Vita Onlus: “Un anno insieme…”

Incontro con amici e sostenitori, consegna della terza borsa di studio per giovani ricercatori e una rassegna fotografica sul tema della felicità

02 Marzo 2015 - 19:10 | di Redazione

Fondazione Benedetta e' la Vita Onlus: incontro Un anno insieme e rassegna fotografica a Reggio Calabria

La Fondazione Benedetta  e’ la Vita Onlus ha organizzato domenica 15 marzo alle ore 18 presso   l’E’ hotel di Reggio Calabria l’ incontro “Un anno insieme…”  per ripercorrere insieme ai propri amici e sostenitori le iniziative dell’ultimo anno e  procedere alla consegna della 3° Borsa di studio “Benedetta Nieddu del Rio“, destinata a giovani ricercatori impegnati nello studio delle malattie onco-ematologiche pediatriche.

In  tale occasione verrà inoltre presentato l’evento fotografico che la Fondazione ha  organizzato in collaborazione con la galleria Technè Contemporary Art di Reggio Calabria. La rassegna fotografica  si svolgerà dal 16 al 21 marzo presso la sede  della galleria, in via dei Correttori 6 ,Reggio Calabria.

Il tema scelto è “Felicità dove sei…“: ad interpretarlo alcuni grandi nomi della fotografia, nazionale e non solo, Mustafa Sabbagh,Vittorio Gui,Luigi Spina, Ninni Donato, che hanno aderito con entusiasmo al progetto, offrendo i loro scatti d’autore  sull’ argomento proposto.

A fianco del percorso espositivo, è previsto uno spazio ad “hoc”  dedicato ai “non- professionisti“, giovani e meno giovani, che potranno  partecipare all’iniziativa con le loro foto. Tutti gli scatti , presentati con le modalità di seguito specificate, verranno  infatti esposti in un apposito allestimento “La stanza di Benedetta“, destinato ad accogliere in una composizione originale le immagini dei “non addetti ai lavori”.
Modalità di partecipazione 

a)  Ciascun partecipante può consegnare fino ad un massimo di tre foto
b)  Le foto  possono essere di diverso formato: la misura massima  e’ comunque  A4
c)  Ogni foto può essere corredata da un breve testo
d)  Le foto, non incorniciate, devono essere consegnate dal 2 al 9 marzo 2015 presso la sede della Galleria, via dei Correttori (palazzo Cisl), Reggio Calabria, nella fascia oraria 15/18.
e)  Sul retro della foto e’ necessario indicare i dati anagrafici dell’autore (nome,cognome,data e luogo di nascita).
f)   Apponendo la propria firma sul retro, ciascun  partecipante rinuncia ad ogni diritto sulla foto consegnata, che non sarà restituita, e ne autorizza comunque la divulgazione e/o pubblicazione eventuale in altra sede

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