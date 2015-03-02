La Fondazione Benedetta e’ la Vita Onlus: “Un anno insieme…”

Incontro con amici e sostenitori, consegna della terza borsa di studio per giovani ricercatori e una rassegna fotografica sul tema della felicità

La Fondazione Benedetta e’ la Vita Onlus ha organizzato domenica 15 marzo alle ore 18 presso l’E’ hotel di Reggio Calabria l’ incontro “Un anno insieme…” per ripercorrere insieme ai propri amici e sostenitori le iniziative dell’ultimo anno e procedere alla consegna della 3° Borsa di studio “Benedetta Nieddu del Rio“, destinata a giovani ricercatori impegnati nello studio delle malattie onco-ematologiche pediatriche.

In tale occasione verrà inoltre presentato l’evento fotografico che la Fondazione ha organizzato in collaborazione con la galleria Technè Contemporary Art di Reggio Calabria. La rassegna fotografica si svolgerà dal 16 al 21 marzo presso la sede della galleria, in via dei Correttori 6 ,Reggio Calabria.

Il tema scelto è “Felicità dove sei…“: ad interpretarlo alcuni grandi nomi della fotografia, nazionale e non solo, Mustafa Sabbagh,Vittorio Gui,Luigi Spina, Ninni Donato, che hanno aderito con entusiasmo al progetto, offrendo i loro scatti d’autore sull’ argomento proposto.

A fianco del percorso espositivo, è previsto uno spazio ad “hoc” dedicato ai “non- professionisti“, giovani e meno giovani, che potranno partecipare all’iniziativa con le loro foto. Tutti gli scatti , presentati con le modalità di seguito specificate, verranno infatti esposti in un apposito allestimento “La stanza di Benedetta“, destinato ad accogliere in una composizione originale le immagini dei “non addetti ai lavori”. Modalità di partecipazione