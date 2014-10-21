La Galleria d’Arte Toma presenta ‘Metamorfosi’, la prima personale in città di Gioele Di Maria

Dal 22 ottobre fino al 15 novembre 2014, la Galleria d’arte Toma, è lieta di presentare Metamorfosi, la prima personale in città di Gioele Di Maria.

Gioele Di Maria, tra banca e pittura

Gioele, palermitano classe 1972, dipinge di notte. E’ un brillante funzionario di banca da poco trasferitosi a Reggio Calabria, che da qualche anno ha scoperto una catartica vocazione per l’arte. Una passione innata a tratti ossessiva che lo possiede pienamente nell’atto della creazione, perché la sua anima parla ormai la lingua della pittura. Un linguaggio astratto di chiara matrice informale, in cui la materia pittorica è plasmata e condotta dalla mano dell’artista, verso forme che tradiscono una sottesa tensione figurativa.

Immagini sommerse affiorano da nebulose di colori e sfumature con una dirompente carica vitalistica.

Le sue sono opere aperte e vibranti, universi paralleli in cui la materia si corrompe, si deflagra e si ricompone in infinite possibilità. Ad ogni sguardo si scoprono nuove e inaspettate “armonie dissonanti”, che risuonano nello spettatore con l’effetto di un totale abbandono alla contemplazione.

Così, come già per i Nucleari e gli Spazialisti fin dai primi anni Cinquanta, la dialettica tra l’infinitamente piccolo e l’immenso concorre a svelare il segreto della vita: come attraverso la lente di un telescopio o di un microscopio, un’ottica distorta introduce lo sguardo ad una realtà proibita, in cui atomi e molecole si aggregano in masse energetiche per poi manifestarsi con forme e colori differenti.

Un’epifania difficile da imbrigliare in schemi e composizioni, da cui nascono le indagini emozionali di Gioele: Metamorfosi della visione tese alla ricerca dell’essenza.

Inaugurazione e orari della mostra

La mostra a ingresso libero, sarà inaugurata mercoledì 22 ottobre dalle ore 18:30 e sarà visitabile fino al 15 novembre (da lunedì a sabato: 9:00 -13:00 / 16:00-20:00; chiuso domenica e lunedì mattina), presso la Galleria d’arte Toma di Reggio Calabria – Via Giudecca 23-27/A, 89125 RC (tel/fax 0965.24883| galleria.artetoma@libero.it | www.galleriaartetoma.it).