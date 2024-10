Il Comune di Reggio Calabria pronto per dare l’avvio alle festività in onore di Maria S.S della Consolazione

Di seguito indicazioni e informazioni di servizio fornite dagli assessorati coinvolti nel programma dei festeggiamenti mariani dal 9 al 12 settembre a Reggio Calabria.

Mobilità e trasporti

L’assessorato alla mobilità in sinergia con Atam ha previsto 3 aree di sosta gratuita per gli autoveicoli in occasione delle processioni di sabato 9 settembre e di martedì 12 settembre insieme a dei mezzi navetta.

Da Piazzale Capitaneria di Porto, Piazzale Botteghelle e Cedir saranno attive navette gratuite dell’Atam che condurranno in modalità continua i cittadini al centro, attraverso le seguenti direzioni: dal Porto a Piazza Indipendenza, dal Cedir e dal Piazzale Botteghelle verso Piazza Garibaldi, per sabato 9 settembre dalle 7 alle 14 e martedì 12 settembre dalle 15 alle 21.

A ciò si aggiunge la sinergia con Trenitalia che ha previsto l’aumento delle corse e fermate straordinarie lungo la linea Melito – Villa San Giovanni nelle giornate del 9 e 10 settembre 2017.

Gli orari sono consultabili presso le stazioni e sul sito www.trenitalia.it, mentre è attivo il numero verde 800 991 908 di RFI per maggiori informazioni.

Attività produttive

Contrariamente a quanto precedentemente determinato l’assessorato alle attività produttive comunica che non si terrà il mercato di Piazza del Popolo di sabato 9 settembre, ciò sia in attuazione delle nuove prescrizioni di ordine e sicurezza vigenti in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici, che al fine di poter provvedere adeguatamente alla pulizia della piazza in vista del concerto serale di Fabrizio Moro che con il concerto di Raf di martedì sera a Piazza Indipendenza costituisce la maggiore attrazione del programma di eventi.

Parco Pentimele ospita le bancarelle, l’area del Tempietto a mare le giostre, entrambi i siti restano aperti al pubblico fino al 17 settembre.

In tali aree vige il divieto da parte di tutti gli operatori commerciali di somministrazione di bevande in contenitori in vetro o lattine, dal 9 al 17 settembre.

Allo stesso modo per quanto riguarda le aree attigue il concerto di Piazza del Popolo di Fabrizio Moro di giorno 9 settembre e di Raf a Piazza Indipendenza del 12 settembre, 6 ore prima e tre ore dopo il termine degli spettacoli.

Si evidenzia che gli operatori commerciali ambulanti autorizzati regolarmente all’occupazione suolo sono tenuti a esibire in maniera visibile l’estratto dell’autorizzazione con indicazione della categoria merceologica ammessa.

Programma degli eventi

Il programma completo delle manifestazioni religiose e civili è disponibile sul sito www.reggiocal.it oltre che sulla pagina Facebook ufficiale della Città di Reggio Calabria : @comunerc.

Rassegne e spettacoli sono previsti a Piazza Castello, Piazza Camagna, Villa Comunale e Arena dello Stretto Ciccio Franco.

Anche il Museo di Reggio Calabria aderisce ai festeggiamenti, prevedendo biglietto con tariffa ridotta per domenica 10 settembre con apertura dalle 8 alle 20,00.

Itinerari, circolazione e traffico

Il percorso della processione di sabato mattina si snoderà attraverso l’itinerario tradizionale che da Eremo attraverserà via Cardinale Portanova, Piazzetta della Consegna, Viale Amendola, Corso Garibaldi fino a giungere a Piazza Duomo.

La processione del martedì 12 settembre partirà da Piazza Duomo alle ore 18,00 in direzione Corso Garibaldi nord, via Osanna, via Miraglia, via P Foti, Corso Garibaldi fino a piazza Garibaldi per rientrare a Piazza Duomo.

Con le ordinanze n 469 e 471 del 6 settembre 2017 sono stati comminati divieti di sosta con rimozione in Piazzale Basilica dell’Eremo e via Eremo Botte dalle ore 15,00 dell’8 settembre alle 14 del 9 settembre, così come nelle zone attigue che costeggiano l’itinerario della processione del sabato mattina: da via G. Pepe nel tratto compreso tra la via F. da Paola e il Corso Garibaldi dalle ore 7 alle ore 15 del 9 settembre 2017.

E’inoltre previsto il divieto di sosta con zona rimozione in ambo i lati dalle ore 23.00 dell’8 settembre 2017 alle ore 24,00 del 9 settembre 2017 in via Crocefisso , Gulli, Cavour e F. Da Paola

Per quanto riguarda la processione del 12 settembre sono previste divieti di sosta con zona rimozione dalle 14,00 alle ore 22, lungo la direttrice che si snoda lungo il percorso della processione al pari del divieto di circolazione fino al passaggio delle processione religiosa.

Il testo integrale delle ordinanze n.469 e 471 del 6.9.2017 è disponibile sul sito www.reggiocal.it.

Si comunica inoltre che sono predisposte squadre sanitarie con ambulanza in viale Amendola all’ incrocio con via Cardinale Portanova e Piazza Duomo, così come sono stati previsti vari punti di raccolta individuati con apposita segnaletica in occasione delle processioni.