La moda italiana trionfa agli Oscar 2014!

di Fabiana Tripodi – "La grande bellezza", film di Paolo Sorrentino (in onda stasera in prima serata su canale 5), ha vinto il premio come miglior film straniero.Per lo stile dell'attore Toni Servillo, bisogna ringraziare Cesare Attolini Napoli, azienda di lunga tradizione sartoriale.Gli abiti, le pochette, le giacche e le camicie su misura, sono state ideate e cucite, appositamente per l'occasione, dalla sartoria di Casalnuovo. Ma non solo! Sul Red Carpet di Los Angeles, le grandi star hanno indossato capi dei più importanti stilisti italiani. Cate Blanchett ha indossato uno splendido nude di Giorgio Armani; Jennifer Lawrence e Kristen Bell hanno scelto Salvatore Ferragamo; Anne Hathaway ha indossato un favoloso abito a sirena tempestato di cristalli,firmato Gucci; Goldie Hawn e Kate Hudson hanno optato per Versace mentre Penelope Cruz per Giambattista Valle.Per quanto riguarda gli uomini, Leonardo Di Caprio, Paolo Sorrentino,Harrison Ford, Martin Scorsese e Bono Vox , hanno tutti scelto il grande Giorgio Armani.