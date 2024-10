La Nazionale di Sitting Volley si prepara a Reggio per il campionato del mondo

Quattro giorni impegnativi per la nazionale di Sittiing Volley che ha concluso, tra Villa San Giovanni e Reggio Calabria, il ciclo di preparazione in vista del campionato del mondo che si disputerà a fine giugno in Olanda.

Le ragazze della nazionale hanno apprezzato l’ottima organizzazione nonché i luoghi magici della terra di Calabria.

La Società Cenide Villa di Raffaele Battaglia ha organizzato questo stage che vede anche la villese Raffaella Battaglia protagonista tra le atlete azzurre.

Le azzurre si sono allenate presso la palestra di Villa San Giovanni e presso il liceo scientifico Alessandro Volta di Reggio Calabria messo a disposizione dalla preside Palazzolo, dove già c’era stata nel 2015 ed a detta dei tecnici ha portato fortuna per la qualificazione al mondiale.

Grande la soddisfazione espressa per la scelta effettuata e per l’organizzazione dello stage premondiale da parte del presidente del comitato Paralimpico Calabria Antonello Scagliola che, insieme al vice presidente Giovanni Giarmoleo, hanno partecipato alla serata di commiato che si è svolta presso la Scuola Elementare di Villa San Giovanni, al quale hanno partecipato anche: il segretario regionale del CONI, Walter Malacrino, che ha portato i saluti del presidente Maurizio Condipodero. Hanno espresso grande solidarietà alle ragazze e a tutto lo staff della nazionale: il Sindaco f.f., Maria Grazia Rechichi; l’Assessore allo Sport Pietro Caminiti; il presidente provinciale FIPAV di Reggio Calabria, Domenico Panuccio; il delegato del presidente regionale FIPAV Calabria, professor Umberto Gatto; la preside del Liceo scientifico di Villa San Giovanni, prof.ssa Maria Stella Spezzano.