La Notte bianca di Palmi apre l’estate palmese

Dopo il grande successo delle tre edizioni precedenti con oltre 50.000 presenza sulla Citta’ di Palmi, si prepara per il quarto anno consecutivo uno degli eventi piu’ attesi della provincia di Reggio Calabria, la NOTTE BIANCA di PALMI firmata Andrea Cogliandro Eventi che si svolgera’ il 3 Agosto 2019 a partire dalle ore 20 orario no stop.

Una Nottata all’insegna del divertimento, con oltre 25 eventi sparsi nelle vie Cittadine del Centro Storico della Citta’, con artisti di strada, giocolieri, sputa fuoco, trampolieri, infiorata, concerti live, street band che la nota agenzia di Eventi e Spettacoli sta organizzando come ogni anno con passione e sacrifici per renderla come sempre, una notte magnifica.

Non rimane che darsi appuntamento a Palmi il 3 Agosto per una grande nottata di puro divertimento.