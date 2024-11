La nuova A.S. Reggina è pronta a collaborare con i settori giovanili delle società calabresi

All’A.S. Reggina sono arrivate in questi ultimi giorni numerose richieste relative al settore giovanile. La società fa sapere che avvierà questo strategico settore, compresa la scuola calcio. Il tutto avrà inizio non appena sarà organizzata la prima squadra, atto primario vista la ristrettezza dei tempi.

L’A.S. Reggina vuole puntare sui giovani e sulla scuola calcio che per lungo tempo hanno rappresentato dei veri e propri punti di riferimento non solo per il calcio reggino, ma anche per quello regionale e nazionale. La società è infatti intenzionata a raggiungere risultati importanti affidando la gestione ad istruttori qualificati e di provata esperienza.

C’è la volontà dell’A.S Reggina di attivare un rapporto proficuo e di reciproca collaborazione con tutte le società del settore giovanile di Reggio Calabria e provincia. L’obiettivo non è soltanto sportivo ma soprattutto sociale educando i ragazzi al rispetto delle regole e di quei valori umani indispensabili per il futuro delle nuove generazioni.

L’A.S. Reggina ringrazia tutte le società che ad oggi hanno dato piena disponibilità a collaborare.

