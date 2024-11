La prestigiosa partnership della società reggina Bluocean con National Geographic raccontata sul sito italiano di NatGeo

Al Bluocean’s Workshop definito “appuntamento didattico tra i più importanti in Italia nel campo della fotografia”, NatGeo, riserva un articolo raccontando la “spedizione” sull’Etna del 2014 diretta da Carsten Peter.

L’articolo dal titolo “Sull’Etna con Carsten Peter. L’avventura siciliana del fotografo tedesco specialista in vulcani per un workshop targato National Geographic“ scorre a corredo di otto immagini dedicate alla straordinaria avventura che ha avuto tra gli allievi 18 corsisti del primo corso in fotogiornalismo ambientale e naturalistico bandito dal settore 8 della Provincia di Reggio Calabria che ha consentito di vivere una straordinaria ed unica esperienza didattica a dei giovani aspiranti professionisti del settore.

National Geographic presenta anche l’edizione 2015 del Bluocean’s Workshop facendo riferimento alla “presenza di Erika Larsen – collaboratrice abituale di National Geographic, tra le undici autrici selezionate nella mostra Women of Vision – che dirigerà un workshop a Reggio Calabria a partire dal 10 giugno 2015″.

A seguire il link all’articolo:

http://www.nationalgeographic.it/fotografia/2015/04/08/foto/sull_etna_con_carsten_peter-2559327/