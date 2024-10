La Pro Loco Reggio Sud non molla la presa. Bocale su Striscia la Notizia per la seconda volta

Continuano le attività della Pro Loco Reggio Sud che vigila a 360 gradi sul territorio circostante portando all’attenzione dell’Amministrazione Comunale e degli altri enti competenti le varie problematiche e criticità del territorio di competenza della periferia sud che va da Bocale a Ravagnese.

Attività che spaziano dagli eventi culturali , sociali e di vario genere, volti anche alla ripresa delle vecchie tradizioni carnevalesche, natalizie, enogastonomiche; azioni di pulizia e riqualificazione di diverse aree, nonché denuncie sullo stato di degrado di diversi luoghi, strade e quant’altro nonchè salvaguardia del litorale dall’erosione costiera e la tutela ambientale.

Le attività non si limitano ad azioni intraprese sul campo ma si estendono anche al coinvolgimento dei programmi televisivi ad alto impatto mediatico, quali ad esempio il Tg Satirico di “ Striscia la Notizia” che presenterà Sabato 12 Maggio alle ore 20.35 su Canale 5, per la seconda volta, servizio dedicato alla tutela delle spiagge di Bocale, minacciate da una continua erosione ed agli interventi che sono stati messi in atto per la difesa del litorale. Tra le altre attività si segnala un aspetto positivo relativo alla recente attuazione di alcuni progetti presentati all’amministrazione comunale per migliorare il decoro urbano e la vivibilità degli spazi dedicati per tutte le fasce d’età. A tal proposito si invita la cittadinanza a partecipare Domenica 13 Maggio alle ore 18 all’inaugurazione dell’area giochi collocata nella zona sottostante della piazza chiesa di Bocale.

L’inaugurazione di questa area ludica è il primo di diversi progetti di cui la Pro Loco si occupa seguendo e sollecitando dopo la proposizione, l’amministrazione comunale, che hanno accolto la richiesta dell’associazione mirata a dar voce all’esigenza unanime dei cittadini. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, i progetti presentati durante l’incontro estivo Sport e Solidarietà dello scorso Agosto con all’interno “Focus Group: Portiamo in alto le idee”, sponsorizzato dal consiglio Regionale della Calabria , ed alla presenza dei consiglieri comunali N. Iachino ed A. Ruvolo i quali successivamenti si sono adoperati nel seguire l’iter affinchè venissimo ricevuti il 10 Ottobre 2017, a Palazzo San Giorgio, dalla “Prima Commissione Assetto del Territorio” presieduta dall’ Ing. Giuseppe Sera, che accoglieva con interesse le ns proposizioni , riconoscendoci il ruolo d’interfaccia fra la cittadinanza e l’amministrazione. Questi tre progetti ricadono nell’area compresa fra Bocale e Pellaro ed in sintesi sono i seguenti : il Primo Progetto consiste nella riqualificazione della piazzetta di Bocale difronte chiesa , attraverso la realizzazione di uno spazio dedicato ai bambini con la collocazione di giostrine. ( precedentemente mensionata e già portata a termine grazie all’interessamento dell’assessore G. Marino).

Il Secondo Progetto consiste nella riqualificazione della Piazza Vittorio Veneto di Pellaro, già prevista nei piani triennali scorsi. Tale opera consentirebbe nuova opportunità per i cittadini di usufruire nel tempo libero di un’area adeguata e sicura. Si richiede inoltre nella stessa opera la sostituzione nella piazzetta sottostante delle giostrine ormai distrutte. Nello stesso progetto dell’intera area si sollecita altro intervento che è quello del prolungamento del sottopasso ferroviario della stazione al lungomare, previo accordo con RFI ( in fase di realizzazione), che potrà consentire una radicale modifica delle abitudini dei cittadini, oggi quasi costretti a raggiungere in macchina il lungomare. Usufruendo dell’ampio parcheggio auto accanto alla stazione, consentirà loro di raggiungere a piedi il lungomare con l’opportunità altresì d’istituire una zona pedonale nel periodo estivo. Anche di questo progetto diamo comunicazione che nel mese di Marzo una parte è già stata cantierizzata e speriamo che con l’approssimarsi della bella stagione l’opera sia completata così da poter dare altro servizio alla cittadinanza. Il Terzo Progetto consiste nella Valorizzazione Spiazzo Fossa della Manna a Bocale, attrezzandolo di un’area di servizio ecosostenibile per turisti e villeggianti con la possibilità di arrivarci anche grazie alla fermata della Stazione di Bocale. Sistemando l’accesso al mare anche per disabili ,consentirebbe in modo agevole di trovarsi in un’area verde con gazebi, area ludica, totem per informazioni varie, con l’inserimento di parcheggio fornito di tetti fotovoltaici ed eventuale istallazione di piccole pale eoliche che non producono vibrazioni e funzionano qualunque sia la direzione del vento e sono sempre attive. L’impianto fornirebbe energia pulita per l’illuminazione pubblica.

Altra proposizione , fornita ad Aprile dalla ns Pro loco ma ancora non arrivata in commissione però già all’attenzione del Sindaco e del settore ambientale è la richiesta di autorizzazione per la realizzazione di una staccionata in legno sulla spiaggia di Pellaro, dall’argine sinistro del torrente Fiumarella a Punta Pellaro per riportare il decoro urbano e tutelare quella spiaggia in cui sopravvivono e tentano di riprodursi due specie di animali di grande rilievo naturalistico, tra le più minacciate in Italia: il Fratino (Charadrius Alexandrinus), e la Tartaruga Caretta caretta. I loro tentativi di nidificazione sono spesso vanificati dai comportamenti impropri o illeciti di molti soggetti, in prevalenza pescatori, che percorrono l’arenile con veicoli a motore e vi abbandonano rifiuti di ogni genere. Tale progetto verrebbe tra l’altro realizzato coinvolgendo degli sponsor , dunque senza alcun costo per l’amministrazione comunale.

Le nostre attività continuano con la manifestazione nazionale “Festa della Musica “ che promuoveremo assieme all’associazione Angeli Bianchi Onlus , a Pellaro il 21 giugno inizio della stagine estiva . Proseguiremo con una notte bianca sempre a Pellaro nel mese di Luglio per arrivare poi a metà Agosto con l’evento consolidato da sei anni a Punta Pellaro che riscuote enorme successo fra la cittadinanza ed i turisti intervenuti anche per le finalità benefiche : “Sport e solidarietà” ed a seguire il “secondo Festival degli Aquiloni” che vedrà la partecipazione di aquilonisti delle varie regioni d’Italia. Certi sempre che il territorio è la ns grande risorsa e noi siamo qui per proteggerlo e valorizzarlo, invitiamo sempre la collettività a segnalarci criticità che riporteremo a chi di competenza per il bene comune.

Concetta Romeo

Presidente Pro Loco Reggio Sud